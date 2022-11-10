Нині, на жаль, багатьом українцям доводиться позапланово хоч якось ремонтувати свої оселі – через постійні обстріли росіян та руйнування житла. Помічним – простим і відносно недорогим – будівельним матеріалом є лінолеум. Та й упоратися з його укладанням без особливих зусиль можна самотужки.

Але нерідко після цього можуть залишитися, або утворитися через короткий час після укладання, щілини. Головна причина – неправильна технологія обрізування лінолеуму. Щоб правильно його обрізати, необхідно мати довгу лінійку (бажано металеву) та гострий монтажний ніж.

1. Перед початком робіт обов’язково потрібно дати лінолеуму «освоїтися» в тому приміщенні, де його укладатимете. Зазвичай це 7–10 днів (найточніші цифри вказують виробники). За цей час за рахунок температури та вологості приміщення лінолеум набуде своїх розмірів для ваших умов.

2. На наступному етапі потрібно розрізати лінолеум на полотна за розміром приміщення, але додавши запас на обрізування – від 2 до 6 см у бік залежно від довжини полотна. Далі залишаєте нарізані полотна ще на кілька днів, аби розпрямилися.

3. На цьому етапі вже відбувається укладання та прирізування лінолеуму по стінах. Обрізувати потрібно по лінійці, щільно притискаючи її до підлоги. Якщо є нерівності (труби опалення, виступи тощо), то краще зробити форму таких ділянок на папері і по ній робити вирізи, тоді будуть набагато акуратнішими.

Основні проблеми виникають, якщо на перших двох етапах не дати лінолеуму набути своїх розмірів і відразу «з вулиці» почати укладати, розмотуючи з рулону. Не поспішайте, робіть усе поетапно, і результат вас потішить.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.