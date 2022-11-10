Опалювальний сезон в Україні розпочався в надскладних умовах. Тому цієї зими маємо бути готовими до усіх викликів. Мінрегіон надав рекомендації з підготовки квартир та будинків до зимового періоду.

Зменшіть температуру опалення. Якщо є можливість регулювати опалення, підтримуйте температуру в помешканні не більше 18 градусів. Зменшуйте температуру в кімнатах, які не використовуєте, коли лягаєте спати або йдете з дому.

Обирайте ощадливі засоби обігріву. Використовуйте кондиціонер у режимі обігріву замість газового опалення, якщо на вулиці вище 0 градусів. Це найбільш економний та ефективний спосіб обігріву, якщо у вас індивідуальне опалення.

Підготуйте вікна. Відрегулюйте фурнітуру вікон, щоб вони щільно зачинялися і не було протягу. Встановіть на вікнах нові гумові ущільнювачі, якщо вони відсутні або пошкоджені та втратили свою еластичність. Встановіть прозору тепловідбивну плівку на внутрішню частину віконних рам, так зване “третє скло”.

Подбайте про утеплення дверей. Утепліть ущільнювачем вхідні двері по периметру стулок. Якщо маєте подвійні вхідні двері, зачиняйте обоє. Завжди тримайте зачиненими додаткові двері на вході до під’їзду (тамбурні двері) або встановіть доводчик дверей.

Зменшіть тепловтрати. Тримайте відкритими батареї: відсуньте меблі, підніміть штори, зніміть декоративні панелі. Наклейте фольгований тепловідбивний екран на стіну за батареєю. Тримайте зачиненими всі вікна, в тому числі на балконі або лоджії. Закривайте на ніч вікна шторами, ролетами, жалюзі, тримайте відкритою батарею.

Піклуйтеся про тепло у під’їзді та у будинку. Якщо в будинку встановлений індивідуальний тепловий пункт, разом із сусідами зверніться до управителя (ЖЕК), ОСББ або знайдіть фахівця, щоб встановити температуру в квартирах не більше 18 градусів. Простежте за збереженням тепла у під’їздах, підвалах та на горищах.