Питання, куди звертатися та де знайти першочергову допомогу, лишається актуальним для мешканців небезпечних регіонів, тимчасово окупованих і щойно звільнених територій, котрі виїхали в безпечніші місця нашої країни. У такому разі може знадобитися добірка порад від Мінреінтеграції.

ДЕ ШУКАТИ БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО

Державою створені та діють сервіси пошуку безкоштовного житла «Прихисток» (prykhystok.gov.ua) та «Допомагай» (dopomagai.org), за допомогою яких можна знайти житло у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Важливо! У межах програми «Прихисток» знято вікові обмеження. Дати прихисток для ВПО може будь який громадянин.

Також розширено перелік осіб, які можуть отримати компенсацію. Вказане право мають не лише державні та комунальні підприємства, а й юридичні особи, ФОПи, релігійні організації та інші. Розмір компенсації складає 900 грн за кожну особу. При нарахуванні судсидій ця компенсація не обчислюватиметься як отриманий дохід.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

Якщо в паспорті немає відмітки про реєстрацію вашого місця проживання в зоні бойових дій чи ТОТ, звідки ви переміщуєтесь, можете надати інші документи, що підтверджують факт проживання там, а саме:

військовий квиток із відомостями щодо проходження військової служби;

трудову книжку із записами про трудову діяльність;

документ, що підтверджує право власності на майно;

свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат про повну загальну середню освіту;

документ про профтехосвіту;

документ про вищу освіту (науковий ступінь);

довідку з місця навчання;

рішення райдержадміністрації, виконавчого органу міської чи районної в місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитбудинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;

медичні документи;

фотографії, відеозаписи тощо.

ОТРИМАТИ ДОВІДКУ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ВПО

Для цього треба звернутися до:

органу соцзахисту населення;

уповноваженої особи у громаді (гуманітарному штабі, МКП);

центру надання адмінпослуг у місці тимчасового перебування;

або подайте заявку через портал чи мобільний застосунок «Дія».

Це дозволить подати заявку на отримання щомісячної грошової допомоги від держави (для осіб із інвалідністю та дітей — 3000 грн; для інших осіб — 2000 грн).

ОТРИМАТИ ГУМАНІТАРНУ ПІДТРИМКУ ТА РЕЧІ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ

1. Це можна зробити через портали «єДопомога» та «Співдія», залишивши там запит, і вже найближчим часом отримаєте необхідні речі та продукти харчування.

2. Представництво міжнародної благодійної організації «Карітас Україна». Консультації з приводу отримання допомоги за тел. 0(67) 374-91-90.

3. Мінреінтеграції:

цілодобова гаряча лінія з кризових питань — 15-48;

Офіс Уповноваженого з питань ВПО — 0(66) 813-62-39;

Чат-бот Мінреінтеграції з питань евакуації та надання гумдопомоги — t/me|Minre_1548_Help_Bot

Першочергове право на забезпечення прихистком та допомогою мають:

багатодітні сім’ї;

сім’ї з дітьми;

вагітні жінки;

особи, які втратили працездатність;

пенсіонери;

українці, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії росії.

ЗНАЙТИ РОБОТУ ДОПОМОЖУТЬ ЦЕНТРИ ЗАЙНЯТОСТІ

Звернутися за консультацією можна за телефоном гарячої лінії Державної служби зайнятості України: 0 800 337 020.

Важливо! Роботодавці отримають 6500 грн за кожного працевлаштованого переселенця.

Заява про призначення компенсації подається не раніше, ніж через 5 календарних днів після працевлаштування особи роботодавцем, до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням роботодавця, в: