Воістину, люди – то скарб нації. Найголовніший. Найцінніший. І тяжкі місяці загарбницької російсько-української війни показали, якою багатою є Україна на той скарб. Онде й нову Національну премію громадською організацією «Оберіг людства» нещодавно запроваджено – «Скарб нації-2022», аби відзначити тих українців, котрі своїми досягненнями у військовій справі, соціальній сфері, політиці, медицині, науці, культурі, спорті формують позитивний імідж нашої країни у світі. Серед нагороджених і той, про кого свого часу український класик Дмитро Павличко сказав: «Іван Марчук – культура нашого народу. Це душа, світова душа української нації. Європейська душа нашої держави».

І хоч нині народний художник України Іван Марчук далеко від України, та думками, душею, своєю творчістю він завжди з нею. І дослухається до кожного слова, яке чує з дому, додивляється до кожного сюжету, що транслюють українські телеканали про сьогодення рідної країни.

Як то радісно й приємно було почути нині голос Івана Степановича у вайбері, побажати йому доброго дня.

– Найдобрішого! І вам, і мені, і для всієї української громади!

– Бачте, Іване Степановичу, останнє наше спілкування для «Порадниці» відбувалося в Києві, у вашій майстерні, напередодні 80-літнього ювілею. Гарна зустріч була, хороший настрій на довге творче життя. А тут така біда… Де вона вас застала?

– Перші два тижні з моменту повномасштабного вторгнення росіян перебував у Києві. Наслухався сирен, вибухів. Двогодинні черги в аптеки, де не лишалося навіть заспокійливих препаратів. На тому, щоб виїхав із України, наполягли друзі. Вони й організували евакуацію потягом до Варшави. Їхали понад добу у вщент заповненому вагоні: по 10-15 осіб у купе, десятки людей сиділи, стояли, лежали у проходах. Багато жінок, дітей із Бучі, Ірпеня… Було сумно спостерігати, як на вокзалі у Варшаві, потім у центрах переселенців у Відні наші красиві молоді жіночки пригортають до себе своїх дитинчат. Часто дітки були ще й з кліточками, де сиділи їхні домашні улюбленці – котики, песики. Не покинули, забрали з собою.

(Повну версію бесіди з Іваном МАРЧУКОМ вже можна прочитати у свіжому 45 номері “Порадниці” від 10 листопада 2022 року).

Порадницьку гостину провела Тетяна ВЛАСЮК, головний редактор газети «Порадниця».