Поживний, домашній і смачний рецепт. А також поле для експериментів. Можете брати будь-який фарш, або замінити його грибами.

700 г картоплі

400 г фаршу

150 г грибів

2 середні цибулини

2 яйця

сіль

приблизно 70 мл молока

50 г вершкового масла

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

Очищену картоплю дрібно порізати, викласти в каструлю, залити окропом — так вона швидше звариться. Всипати чайну ложку солі. Відварити до готовності.

За цей час підготувати начинку. Цибулю та гриби дрібненько нарізати. Викласти в сковорідку із розігрітою олією половину нарізаної цибулі. Щойно зарум’яниться, додати фарш, намагаючись лопаткою розбити грудочки. Влити 2—3 столові ложки води, накрити кришкою, готувати приблизно 7 хв. до випаровування рідини. Посолити, поперчити за смаком, перемішати. Окремо обсмажити до рум’яності іншу частину цибулі, додати гриби. Посолити, поперчити за смаком. Готувати до рум’яності грибів.

З готової картоплі злити воду, повернути на конфорку, щоб уся рідина випарувалась. Зняти з плити. Додати масло, розім’яти на пюре, охолодити. В мисці змішати яйце та 50 мл молока. Влити до картоплі, перемішати.

Форму для запікання (діаметром 20 см) змастити олією, притрусити сухарями. Викласти половину картопляної маси, розрівняти. Далі — фарш. Наступний шар — гриби. Накрити картопляною масою.

Щоб запіканка вийшла апетитнішою, за допомогою держака ложки чи виделки «намалювати» зверху кола. Так вийде красивий малюнок на картопляній скоринці. У мисочці збити яйце та столову ложку молока. Змастити цією сумішшю запіканку. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 20—25 хв. Запіканка має добре підрум’янитися.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.