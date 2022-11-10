Нерідко можна зустріти пораду, що абсолютно всі троянди під час підготовки до зимівлі потрібно обрізувати на висоту 20–30 см. Не поспішайте цього робити. Спочатку визначте, до якої садової групи належить ваша троянда.

Таке коротке обрізування на зиму показане лише чайно-гібридним сортам і представникам групи флорибунда. Якщо ви так само сильно обріжете плетисті, ґрунто-покривні та шраби, то наступного року вони ростимуть повільно і можуть не зацвісти.

Якщо не пам’ятаєте, який вид і сорт був зазначений на упаковці саджанця, або важко визначити, до якої саме групи належить ваша рослина, краще її не обрізувати. Лише видаліть восени все листя та бутони, а перед укриттям пригніть пагони до землі.

Крім того, на зиму не рекомендується обрізувати тонкі пагони, які виросли на кущі теплої осені. З настанням морозів вони загинуть, але навесні їх вкорочують і тим самим пробуджують бруньки, розташовані на нижній частині рослини. Саме з них виростуть найпотужніші пагони, що дають великі квіти.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.