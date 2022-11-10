Об’єкти критичної інфраструктури України перебувають під постійними обстрілами ворога. Через пошкодження енергетичної системи вводяться відключення світла. Але може так статися, що зникне не лише світло, а й опалення в будинках. Тож Мінрегіон розробив поради на випадок вимкнення опалення під час холодів.
Перш за все, потрібно стежити за офіційними повідомленнями влади про можливі аварії.
ЯКЩО ЗНИКЛО ОПАЛЕННЯ:
- оберіть одне приміщення в оселі для обігріву;
- щільно закрийте вікна шторами, жалюзі, ролетами;
- увімкніть додаткові джерела тепла, але не більше одного електрообігрівача – може не витримати мережа.
- пийте та їжте гаряче;
- дізнайтеся, де розміщені пункти обігріву;
- заздалегідь домовтеся з близькими про спільні дії. Якщо є можливість —переїдьте до родичів або знайомих, у яких є опалення.
АБИ ВБЕРЕГТИСЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ:
- не грійтеся за допомогою непристосованих засобів (газової плити або запалених комфорок тощо);
- не використовуйте у квартирах «буржуйки», бензинові дизельні генератори, газові балони;
- не вмикайте більше одного електрообігрівача;
- не вживайте алкогольні напої заради хибного відчуття зігріву.
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