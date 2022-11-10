Об’єкти критичної інфраструктури України перебувають під постійними обстрілами ворога. Через пошкодження енергетичної системи вводяться відключення світла. Але може так статися, що зникне не лише світло, а й опалення в будинках. Тож Мінрегіон розробив поради на випадок вимкнення опалення під час холодів.

Перш за все, потрібно стежити за офіційними повідомленнями влади про можливі аварії.

ЯКЩО ЗНИКЛО ОПАЛЕННЯ:

оберіть одне приміщення в оселі для обігріву;

щільно закрийте вікна шторами, жалюзі, ролетами;

увімкніть додаткові джерела тепла, але не більше одного електрообігрівача – може не витримати мережа.

пийте та їжте гаряче;

дізнайтеся, де розміщені пункти обігріву;

заздалегідь домовтеся з близькими про спільні дії. Якщо є можливість —переїдьте до родичів або знайомих, у яких є опалення.

АБИ ВБЕРЕГТИСЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ: не грійтеся за допомогою непристосованих засобів (газової плити або запалених комфорок тощо);