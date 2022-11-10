Як грип, так і COVID-19 можуть мати важкі наслідки для здоров’я. Вони можуть викликати пневмонію, проблеми із серцем, загострення хронічних хвороб і навіть призвести до смерті. Тож, чи можна зробити два щеплення одночасно, щоб уберегтися від цих хвороб, роз’яснюють у МОЗ.
Людина із грипом чи ковідом навіть у легкій формі може інфікувати інших, зокрема людей із групи ризику – літніх людей, вагітних, людей із супутніми хворобами. Ба більше, ці захворювання можна мати одночасно.
Єдиним ефективним порятунком від важкого перебігу та ускладнень цих захворювань є вакцинація. Тож ці два щеплення можна робити одночасно, але в різні руки, зазначають фахівці.
Так, вакцинація від ковіду є безоплатною. А щеплення від грипу не входить до Національного календаря, тому вакцину можна придбати в аптеці власним коштом. Для медиків, вагітних та сектору безпеки у цьому році передбачена безоплатна вакцинація від грипу.
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