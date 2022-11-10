Освоювати нове місце проживання внутрішньо переміщені особи зазвичай починають із пошуку роботи. Для того, щоб працевлаштуватися, потрібно подбати про садок для дитини. Останнім часом у дитячих садочках почали вимагати від батьків надання довідок з місць роботи. При цьому адміністрація посилається на рішення органів місцевої влади. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України надало роз’яснення щодо правомірності таких вимог.
Отже, на основі чинного законодавства довідка про працевлаштування батьків не потрібна. Оскільки законодавством вона не передбачена.
Натомість батьки мають обов’язково надати:
- свідоцтво про народження дитини;
- медичну довідку про стан її здоров’я;
- заяву.
Для оформлення дитини до садка переселенцям додатково може знадобитися довідка про їх взяття на облік ВПО
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