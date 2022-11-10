Освоювати нове місце проживання внутрішньо переміщені особи зазвичай починають із пошуку роботи. Для того, щоб працевлаштуватися, потрібно подбати про садок для дитини. Останнім часом у дитячих садочках почали вимагати від батьків надання довідок з місць роботи. При цьому адміністрація посилається на рішення органів місцевої влади. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України надало роз’яснення щодо правомірності таких вимог.