Сьогодні в Україні багато навчальних закладів запровадили дистанційне навчання, тому діти перебувають в основному вдома. Тож тепер саме батьки мають взяти на себе значну частину відповідальності за харчування школярів вдома у перервах між онлайн-уроками, зазначають у Міністерстві охорони здоров’я. І дають поради: як мають харчуватися діти, які навчаються в режимі онлайн.

Перш за все прийоми їжі потрібно планувати. Протягом дня дітям та підліткам шкільного віку необхідно три стандартні прийоми їжі плюс один-два перекуси. Режим – одна з найважливіших складових у харчуванні дітей та підлітків. Тож за онлайн-навчання варто узгодити з адміністрацією школи і класним керівником час і тривалість перерви на другий сніданок та обід. Перерву на другий сніданок бажано організувати з 10:00 до 11:00, її тривалість має становити не менше 20 хвилин. Орієнтовно з 13:00 до 14:00 має бути передбачена перерва на обід тривалістю 25-30 хвилин. Слід зважати на те, що школярі часто готують або розігрівають страви самостійно, а це потребує додаткового часу.

Окрему увагу потрібно звернути на п итний режим. Потреба школяра у рідині має забезпечуватися чистою питною водою. Вода має бути постійно доступною протягом навчального дня та особливо під час фізичної активності.

Необхідна кількість рідини для дітей та підлітків передусім зумовлена відчуттям спраги. Більша кількість рідини потрібна у разі значних і тривалих фізичних навантажень. Гарячі напої (чай, какао) мають споживатися в помірній кількості, бажано без доданого цукру. Фруктовий сік слід обмежити: до однієї склянки (200 мл) на день.

ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО СПОЖИВАННЯ

Під час кожного прийому їжі діти шкільного віку мають споживати різноманітні овочі (крім картоплі), зокрема, свіжі, приготовлені, морожені або консервовані без значного вмісту солі. Кількість овочів має дорівнювати 100 г на кожен основний прийом їжі тричі на день.

Аналогічну кількість фруктів і ягід (100 г) слід передбачити для школярів під час основних прийомів їжі або перекусів. Крім свіжих сезонних фруктів меню може включати морожені, консервовані фрукти і ягоди без додавання великої кількості цукру, а також сушені ягоди з фруктами.

Щоденне меню школярів всіх вікових груп має включати цільнозернові продукти (каші, цільнозерновий хліб, макаронні вироби) а також бобові. Загальна кількість становить 150 г для молодшого шкільного віку і 200 г – для старшого.

Для забезпечення фізіологічного росту та розвитку організму у дитячому і підлітковому віці слід щоденно споживати три порції молочних продуктів, одне куряче яйце, два-три рази на тиждень – рибу (бажано жирні морські сорти), два-три рази на тиждень – м’ясо птиці, один-два рази на тиждень – червоне м’ясо.

Перекуси

Слід передбачити певний перелік корисних харчових продуктів, які школярі можуть швидко знайти і спожити без спеціального приготування. Для цих цілей найкращими варіантами можуть бути овочі (наприклад, морквяні палички), фрукти, сушені фрукти і ягоди, горіхи та насіння, цільнозернові крекери тощо.

Солодощі

ВООЗ та національні професійні лікарські асоціації рекомендують обмежити споживання цукру: до 25 г на день. Загалом, десерти, які споживають діти і підлітки, слід обмежити. Їхня кількість має бути меншою за 10% загальної добової калорійності.

Сіль