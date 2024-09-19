Заготовляють корені кульбаби лікарської восени. Росте вона скрізь, тож препарати з неї абсолютно доступні. Сушать корені в сушарках при температурі 40–50 градусів. Зберігають у картонних коробках, паперових мішках, ящиках. Термін зберігання коренів — до 5 років.

КОЛИ ДОПОМАГАЄ

Кульбаба покращує роботу шлунково-кишкового тракту, препарати з коренів застосовують як жовчо-, сечогінний, жарознижувальний, потогінний, молокогінний, кровоочисний, відхаркувальний, бактерицидний засіб. Вони відновлюють сили, покращують обмінні процеси в організмі, виводять шлаки, підсилюють функцію підшлункової залози, лікують гастрити, збільшують вироблення інсуліну. Також корінь рекомендують приймати як заспокійливий і снодійний засіб при розладах нервової системи. Прийом препаратів на основі коренів кульбаби допомагає знизити рівень холестерину та цукру в крові, адже коріння містить розчинну клітковину (інулін). А також нормалізувати артеріальний тиск і зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Кульбаба є кровотворним засобом і активізує утворення лейкоцитів. Завдяки антиоксидантній дії підвищує захисні функції клітин шкіри та уповільнює її старіння.

Ванни з відвару коріння кульбаби приймають при екземі, шкірних висипах.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Водночас існують протипоказання до застосування кульбаби. Це вагітність, виразкова хвороба шлунка, гастрит з підвищеною кислотністю, схильність до проносів, індивідуальна непереносимість.

ПРИГОТУВАННЯ

Відвар коренів: ст.л. сировини на склянку води, кип’ятити 1 хв., настояти 1 год., процідити, приймати по пів склянки вранці та ввечері за 30 хв. до їди.

Кава: корені кульбаби очистити від шкірочки, обсмажити на сухій сковорідці протягом 10–15 хв. при температурі 180 градусів. Вони мають стати ламкими та коричневими, але не підгоріти. Потім помолоти на кавомолці, залити окропом, дати настоятися протягом 5–10 хв. і процідити. Звісно, не варто чекати від цього напою такого смаку й аромату, як від кави. Зате користі в ньому дуже багато.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.