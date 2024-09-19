Ухваленою Урядом постановою «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. №78» урегульовано зарахування стажу для виплати надбавки за вислугу років українським педагогам за кордоном, інформує Урядовий портал.

Акт стосується педагогічних і науково-педагогічних працівників, котрі працюють за межами України. Реалізація постанови дозволить зараховувати до стажу їхньої педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років час роботи цих працівників на відповідних посадах за кордоном. Йдеться про період з 24 лютого 2022 року до припинення або скасування воєнного стану та протягом одного року після цього.

На сьогодні для таких осіб час роботи на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників зараховують до стажу роботи для виплати надбавки за вислугу років, тільки якщо це передбачено міжнародними угодами або договорами. Проте є країни, з якими наразі не укладено такі угоди/договори.

Тому після повернення з таких країн до України працівникам, які працевлаштовуватимуться у заклади освіти на посади педагогічних і науково-педагогічних працівників, раніше не завжди передбачалося зарахування часу їхньої роботи на відповідних посадах за кордоном.

У зв’язку з цим і з метою захисту прав та гарантій таких громадян було ініційовано відповідну постанову. Відтепер стаж для виплати надбавки за вислугу років зараховуватимуть незалежно від наявності міжнародних угод чи договорів.