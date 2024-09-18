Смачна сирна запіканка з ягодами та вівсяними пластівцями. Корисний сніданок приготувати легко!
(На форму 12х18 см)
Сирний шар:
- 300 г кисломолочного сиру
- 40 г цукру
- 1 яйце
- дрібка ваніліну
- дрібка солі
Шар із вівсяної крихти:
- 100 г вівсяних пластівців
- 40 г вершкового масла
- 30 г цукру
Ягідний шар:
- 150 г ягід або фруктів
- 1 столова ложка цукру
- 1 чайна ложка крохмалю
Сир перекрутити на м’ясорубці чи подрібнити блендером на кремоподібну масу. Додати цукор, ваніль, сіль, яйце. Розтерти до однорідності.
Для вівсяної крихти подрібнити в блендері пластівці з цукром (можна перекрутити на м’ясорубці). Додати шматочки дуже холодного масла. Швидко розтерти руками на вологу крихту.
Форму для випічки щедро змастити вершковим маслом. Викласти сирну масу, розподілити рівномірно. Зверху — ягоди або шматочки фруктів (узимку можна готувати із замороженими фруктами чи ягодами, особливо смачно з вишнями). Надто соковиті ягоди притрусити крохмалем. Присипати цукром. Якщо ягоди дуже солодкі, цукор можна не додавати. Зверху рівномірно розподілити вівсяну посипку.
Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 25–30 хв. Нарізати сирний десерт охолодженим.
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