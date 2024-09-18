Смачна сирна запіканка з ягодами та вівсяними пластівцями. Корисний сніданок приготувати легко!

(На форму 12х18 см)

Сирний шар:

300 г кисломолочного сиру

40 г цукру

1 яйце

дрібка ваніліну

дрібка солі

Шар із вівсяної крихти:

100 г вівсяних пластівців

40 г вершкового масла

30 г цукру

Ягідний шар:

150 г ягід або фруктів

1 столова ложка цукру

1 чайна ложка крохмалю

Сир перекрутити на м’ясорубці чи подрібнити блендером на кремоподібну масу. Додати цукор, ваніль, сіль, яйце. Розтерти до однорідності.

Для вівсяної крихти подрібнити в блендері пластівці з цукром (можна перекрутити на м’ясорубці). Додати шматочки дуже холодного масла. Швидко розтерти руками на вологу крихту.

Форму для випічки щедро змастити вершковим маслом. Викласти сирну масу, розподілити рівномірно. Зверху — ягоди або шматочки фруктів (узимку можна готувати із замороженими фруктами чи ягодами, особливо смачно з вишнями). Надто соковиті ягоди притрусити крохмалем. Присипати цукром. Якщо ягоди дуже солодкі, цукор можна не додавати. Зверху рівномірно розподілити вівсяну посипку.

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 25–30 хв. Нарізати сирний десерт охолодженим.