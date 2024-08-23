Болгарський перець не належить до тих культур, що зберігаються тривалий час у свіжому вигляді. Але можна принаймні подовжити цей термін. Розкажу, як це роблю я.

Передусім перець потрібно правильно зібрати. На грядки виходять у суху сонячну погоду. Для тривалого зберігання плоди збирають у стані технічної стиглості, не повністю достиглі. У цей час вони досягають потрібного розміру, але ще не мають відповідного забарвлення. За дотримання правил зберігання достигають, не втрачаючи при цьому смакових і товарних властивостей. Зрізають кожен плід так, щоб на ньому залишалася плодоніжка завдовжки 4–5 см. Пошкоджені та некондиційні відкладають для першочергового вживання. Цілі акуратно складають у підготовлену тару — картонні коробки або дерев’яні ящики, встелені папером. Укладають у 2–3 шари, пересипаючи сухим піском або тирсою. Так можуть пролежати до кількох місяців, але їх потрібно регулярно перевіряти. Також можна окремо загорнути кожен плід у папір. У приватному господарстві перець зберігають у погребі або підвалі. Оптимальні умови — при температурі 6–12 градусів, вологості повітря 80–90 відсотків і хорошій вентиляції.

Дехто повністю викопує кущі з плодами та підвішує в погребі за корінь. Так термін зберігання стає ще тривалішим. В умовах квартири перець зберігають у холодильниках, запакованим у поліетиленові мішки з отворами.

Загалом збирати перець можна до настання морозів, підморожені плоди довго не зберігаються.

Ольга СКРИПКА, колишній агроном.