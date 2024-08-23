Нереально смачна закуска з кабачків! Усередині палички виходять м’якими та соковитими, а ззовні хрусткими й ароматними!

2 середні кабачки

200 г сметани

3 зубчики часнику

100 г панірувальних сухарів

100 г тертого твердого сиру

сіль

чорний мелений перець

Соус:

150 г сметани

2–3 зубчики часнику

кріп

сіль

чорний мелений перець

Кабачки нарізати брусочками. Часник вичавити, додати в сметану. Посолити сметану, поперчити, перемішати. Сир розмішати з панірувальними сухарями. Деко застелити пергаментом. Кожен шматочок кабачка занурити в сметану, а потім обкачати в сухарях. Викласти на деко. Поставити в духовку, розігріту до 190 градусів. Готувати близько 25 хв. — шматочки мають стати рум’яними.

За цей час приготувати соус. У сметану додати вичавлений часник, посічену зелень, посолити, поперчити, розтерти. Поставити в холодильник до охолодження.

Подавайте кабачкові палички з соусом.