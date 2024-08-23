Нереально смачна закуска з кабачків! Усередині палички виходять м’якими та соковитими, а ззовні хрусткими й ароматними!
- 2 середні кабачки
- 200 г сметани
- 3 зубчики часнику
- 100 г панірувальних сухарів
- 100 г тертого твердого сиру
- сіль
- чорний мелений перець
Соус:
- 150 г сметани
- 2–3 зубчики часнику
- кріп
- сіль
- чорний мелений перець
Кабачки нарізати брусочками. Часник вичавити, додати в сметану. Посолити сметану, поперчити, перемішати. Сир розмішати з панірувальними сухарями. Деко застелити пергаментом. Кожен шматочок кабачка занурити в сметану, а потім обкачати в сухарях. Викласти на деко. Поставити в духовку, розігріту до 190 градусів. Готувати близько 25 хв. — шматочки мають стати рум’яними.
За цей час приготувати соус. У сметану додати вичавлений часник, посічену зелень, посолити, поперчити, розтерти. Поставити в холодильник до охолодження.
Подавайте кабачкові палички з соусом.
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