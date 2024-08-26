Нерідко при якихось покупках чи наданні тих чи інших послуг людям пропонують, або ж навіть нав’язують оформлення страховки. Хотілося б знати, в яких випадках оформлення договору страхування обов’язкове?

Ольга ПЕТРУК.

Справді, під час оформлення кредиту чи відкритті рахунку часто пропонують супутню послугу — страхування. «Додаткову гарантію» у вигляді страховки можуть продавати під час купівлі побутової техніки.

Звісно, в багатьох випадках це створює додаткові зручності: ти можеш придбати потрібні банківські та страхові послуги в одному місці. Проте, дійсно, іноді обов’язковість оформлення договору страхування нав’язують, підтверджують у Мін’юсті та розповідають, в яких випадках страхування є обов’язковим, а в яких — ні.

ОБОВ’ЯЗКОВЕ

Якщо берете кредит на житло, вам потрібно застрахувати квартиру чи будинок, які є предметом іпотеки. Це вимога ст.8 Закону України «Про іпотеку».

Кожен власник авто зобов’язаний мати поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів («автоцивілку»). Під час видачі кредиту на автомобіль банки зазвичай включають оформлення «автоцивілки» до пакета послуг. Водночас законодавство не вимагає від банківської установи оформляти такий поліс під час видачі кредиту.

Коли берете кредит на купівлю автомобіля, вам можуть пропонувати оформити КАСКО — застрахувати автівку на випадок типових транспортних ризиків, таких як ДТП, викрадення чи пошкодження. У такий спосіб банк убезпечує себе від втрати об’єкта застави. Відмова в укладенні такого договору може бути причиною для відмови у видачі кредиту.

У деяких випадках умови кредитування іпотеки або майна під заставу можуть передбачати обов’язковість страхування життя позичальника та/або страхування від нещасних випадків.

Обов’язок банку — дати клієнту можливість обрати страховика з переліку компаній, з якими співпрацює фінансова установа. Якщо банк стверджує, що є можливість укласти договір страхування лише в одній конкретній компанії, — це порушення ваших прав як споживача фінансових послуг.

НЕ ОБОВ’ЯЗКОВЕ

Якщо берете споживчий кредит (не автокредит чи іпотеку), відкриваєте рахунок, робите переказ коштів чи обмінюєте валюту.

Щоб перевірити, чи включена необов’язкова страхова послуга до вашого договору, уважно прочитайте угоду або запитайте про це співробітника банку. Банкам заборонено вимагати від клієнта придбання товарів чи послуг як обов’язкової умови надання банківських послуг.