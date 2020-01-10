На стопах виникають підошовні бородавки, здебільшого болісні, які складаються з пучків нитковидних сосочків, оточених валиком з рогових нашарувань, справді нагадуючи мозолі. Останні ж утворюються внаслідок натирання шкіри, наприклад, незручним, затісним взуттям і являють собою ороговілі клітини епітелію.

Якщо періодичну появу мозолів спричиняє не тертя, то можна підозрювати, що це — бородавка, тобто шкірний наріст саме інфекційного походження, що зазвичай формується внаслідок зараження вірусом з группи папіломавірусів людини, здатних спричинити різноманітні хронічні захворювання шкіри та слизових оболонок.

Для ефективного лікування слід провести діагностику, аби визначити тип інфекції і призначити відповідні препарати. Лікування буває консервативним (застосування медикаментів зовнішньо і внутрішньо) та хірургічним. Терапевтичні заходи визначає лікар-дерматолог. Річ у тім, що так звані народні засоби можуть бути марними, якщо не зміцнити імунітет і не усунути сприятливі для розмноження вірусної інфекції умови. До того ж дія «народних засобів» має бути цілеспрямованою, тобто нищівною для саме цього типу вірусу.

З-поміж рослинних засобів можуть допомогти щоденні змащування (3—7 разів на добу) свіжим соком чистотілу або ягід горобини червоної, а також компреси з настоянкою або олією туї.

Святослав ДЕМЕЦЬКИЙ, лікар-дерматолог.