Зі світлих шпалер на паперовій основі жир можна вивести зубним порошком, який добре його вбирає.

Розведіть порошок водою (можна замінити спиртом, якщо забруднення старе) до консистенції густої сметани. Нанесіть масу на пляму, залиште на 12 год. Видаліть порошок м’якою сухою зубною щіткою.

Так само можна застосувати подрібнену крейду. Якщо потрібно прибрати жовті сліди біля вимикачів, скористайтесь гумкою: акуратно потріть забруднену ділянку, але не сильно, бо можуть з’явитися дірки.