Нейробіка — це гімнастика для мозку. Щоб довго залишатися при здоровому глузді та чудовій пам’яті, треба регулярно навантажувати мозок роботою. Ви можете завадити руйнівній силі часу, тренуючи його так само, як тіло.

1. Виконуйте звичні дії іншою рукою. Запишіть номер телефону або їжте лівою рукою (шульги — правою). Це зміцнить зв’язки між двома півкулями мозку.

2. Читайте вголос. Можете читати удвох, по ролях. Таке заняття може стати захопленням і допоможе зміцнити стосунки.

3. У повсякденне життя внесіть новизну. Робіть щось в іншому порядку. Приміром, ходіть у магазин за іншим маршрутом або готуйте страву за іншим рецептом.

4. Розгадуйте кросворди, розв’язуйте логічні задачі, складайте пазли, грайте в шахи і шашки, а також лото, слова, розкладайте пасьянс, підбирайте риму.

5. Давайте відповіді на запитання не так, як звикли. Подумайте, спробуйте бути оригінальними.

Підготувала Валентина ГАРКАВА.