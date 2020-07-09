Вона насправді надихає: своїм ставленням до життя, до професії, до людей. Живучи тут, зараз і сьогодні. Не шкодуючи часу, серця, коштів на підтримку тих, кому не вельми затишно в цьому світі, кому бракує матеріальної та духовної підтримки. Така ж щира і справжня на сцені та екрані, що й у повсякденному житті. Біля неї тепло і затишно, як і побіля багатьох її героїнь. От і я мала задоволення не просто поспілкуватися, а й погрітися душею, запросивши відому українську актрису театру та кіно, телеведучу, заслужену артистку України Олесю Жураківську на порадницьку гостину. А говорили ми з нею

ПРО БЛАГОДІЯННЯ

Щоб стати ангелом добра, як кажете, треба мати якусь таку внутрішню впевненість, що можеш це зробити, можеш щось змінити. А ще дуже важливо щось почавши — не покидати. Має бути не стільки навіть сила, як велике терпіння. Треба якийсь такий філософський настрій у собі виробити, аби розчарування тебе не ламало і не ранило сильно. Отак поступово й загартовуєшся. А, може, я просто вперта дуже, й поки не досягну мети — не спиняюся. Бо коли вже взявся за гуж, не кажи, що не дуж.

ПРО КАРАНТИННІ ЗДОБУТКИ

Досі мала хронічний дефіцит спілкування з родиною за останні десять років. І, слава Богу, цей дефіцит компенсувала. Постійно була з близькими, жили в приватному будинку моєї сестри за містом, спілкувалися, можна сказати, цілодобово. Довго мріяла, що колись з’явиться час для малювання. Навіть мольберт купила кілька років тому…І я вже малюю. Дуже хотіла навчитися в’язати килимки під ноги, нитками для яких слугують нарізані смужки зі старих лахів. Виходить дуже красиво. Кілька таких виробів уже маю. Це теж своєрідна медитація. А ще квіти саджала, і пазли збирала величезні — на 2-3 тисячі деталей. І французьку, й англійську вчила. Оце все вкупі начебто згармонізувало мене.

ПРО РОЛІ

Кожна була для мене дуже важливою. І кожна була своєчасною. І кожна привела в моє життя якихось людей. Тому не можу виділити якусь. Хіба що якісь ролі більше полюбилися глядачам, і вони роблять їх начебто культовими, захоплюються, пишуть мені про них, дякують.

ПРО «УСІ НАЙКРАЩІ РЕЧІ»

Перед самим карантином випустили прем’єру з режисеркою театру Тамарою Труновою. Навіть не кокетуватиму, а прямо скажу, що моновистава насправді вийшла чудова. Досі ніхто подібного не робив, і я, хоч і вірила в нас, але й дуже переживала, щоб наша задумка здійснилася. То дуже сучасна драматургія, з тією мовою, якою мало хто в нас говорить, без якоїсь театральщини, в негативному розумінні цього слова. Це чисте, відкрите спілкування з глядачем, де він — мій партнер, у прямому сенсі. Тобто глядачі беруть участь у виставі. Звісно, це великий ризик, але й велике задоволення. Тому що жодна вистава не повторюватиметься.

ПРО ПОДОРОЖІ

Не обмежуйте себе: хочете подорожувати — подорожуйте, дивіться світ. Коли сидітимеш на одному місці, не матимеш уявлення, як насправді живе світ, який він різноманітний, де твоє місце, що насправді любиш. Тільки в дорозі, отримуючи якісь враження, можна зрозуміти, що насправді твоє. Тільки знайомлячись з іншими культурами можеш усвідомити свою унікальність, принади своєї культури, етносу. Це дивовижно, і, як на мене, ні з чим непорівнянно. Я справді дуже люблю мандрувати, у подорожах відпочиваю.

ПРО ЧОЛОВІКІВ І НАЙГОЛОВНІШІ ЛЮДСЬКІ РИСИ

Чоловік має бути розумним, добрим, відданим. Це такі найголовніші риси, а далі до них все решта додається. Як на мене, загалом найголовніша людська риса — то доброта. Це стосується і жінок, і чоловіків. Коли людина добра, вона й любити зможе, і прийняти, і пробачити, і потерпіти, і допомогти.

ПОРАДА

Жити в кожній миті. Нагадувати собі частіше, що чернеток не буде, одразу маємо чистовик. І пам’ятаючи про це, мені здається, робиш тоді правильний вибір, виважені вчинки, насолоджуєшся життям. Коли розумієш, що не буде можливості завтра попросити пробачення або сказати «я тебе люблю». Оце порадила б пам’ятати. «Завтра», «вчора» уже немає і ще немає, а є тільки ця мить, є тільки наше «зараз».

Повну версію порадницької гостини з ОЛЕСЕЮ ЖУРАКІВСЬКОЮ можна вже прочитати в свіжому номері газети «Порадниця» від 9 липня цього року.

Автор та керівник проєкту Тетяна ВЛАСЮК, головний редактор газети «Порадниця».