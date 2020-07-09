Спосіб збагачення питної води сполуками органічної природи винайшли й уже запатентували троє київських учених з Національного університету біотехнології та природокористування (НУБіП) — Лариса Баль-Прилипко, Олег Швець та Іван Грод, які дослідили лікувальні властивості бурштину спільно з Асоціацією Дієтологів України.

Як виявилося, бурштин позитивно впливає на здоров’я, сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, нирок і печінки, лікує запальні процеси, допомагає при невралгії, пригнічує розвиток пухлин, міом і кіст, тож відтепер лікувальний ефект бурштину активно використовуватимуть у харчових технологіях.

А от щодо кількості питної води, професор Лариса Баль-Прилипко радить за звичайних кліматичних умов вживати жінкам по 2,7 л, а чоловікам — по 3,7 л.

Інформує Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ.