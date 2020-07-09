Домашня випічка — це завжди апетитно, святково і дуже затишно! Цей рецепт соковитих, пухких кексів — один з найбільш вдалих. Приготування не потребує особливих навичок, дорогих продуктів, але смаком завжди радує. У сезон можна готувати з улюбленими ягодами, в будь-якому разі смакуватиме. Зметуть зі столу за секунди! Випікайте в маленьких формочках або в одній великій, як пиріг, тоді час приготування потрібно збільшити. За бажанням охолодженими присипте цукровою пудрою або полийте шоколадною глазур’ю. Ми пропонуємо основу, а експерименти — на ваш смак!

* 130–150 г цукру

* 100 г вершкового масла (від 82,5%)

* 2 чайні ложки ванільного цукру (можна замінити дрібкою ваніліну)

* 2 яйця

* 200 мл сметани (від 10%)

* 230–250 г борошна

* чверть чайної ложки солі

* чайна ложка соди без верху (можна замінити 2 чайними ложками розпушувача)

* столова ложка соку лимона

* цедра лимона або апельсина (за бажанням)

* 200 г вишень або черешень

М’яке масло добре розтерти виделкою з цукром, сіллю і ваніліном. Додати цедру. Ввести по одному яйця, перемішуючи після кожного. Викласти сметану (можна замінити жирним кефіром), перемішати. Додати погашену соком лимона соду (або розпушувач). Поступово всипати борошно. Замісити не густе тісто (по консистенції виходить, як жирна сметана). Заповнити формочки трохи більше половини, оскільки кекси виростуть (або викласти в одну велику). Зверху злегка втиснути ягоди без кісточок (якщо відразу додати в тісто, вони можуть пустити багато соку і пофарбувати його). Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати в маленьких формочках 25–30 хв., у великій 50–55 хв. Подавайте чудові, ніжні кекси з ягодою до чаювання на радість своїм рідним і близьким!

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.