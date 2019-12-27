…До молодої невістки прийшла в гості свекруха. Солодко посміхаючись, ніби ненароком провела пальцем по плафонах люстри, струснула рукою і медовим голосом сказала: «А на люстрі у тебе, рідненька, пил». Цього було досить, щоб зруйнувати при гостях уявлення про невістку як про хорошу господиню. Зазначу, що молода жінка чоловіковій матері цього не пробачила, і стосунки між ними зіпсувались. Моральні якості свекрухи, яка повелася і справді негарно, облишимо. А ось те, що пил на меблях чи люстрі може зіпсувати враження від прибраної оселі, — це факт. Зазвичай господині миють освітлювальні прилади під час генерального прибирання. Чим химерніша люстра, тим важче її мити. Однак кілька разів на рік доводиться знаходити час і для цього.

Перед чищенням люстр та інших освітлювальних приладів, які ви не знімаєте, необхідно обов’язково відключити їх від електромережі.

Найпростіший спосіб миття — змочити щітку в мильному розчині з додаванням соди і зняти нею бруд. Потім насухо протерти. Щоб на підлозі під час миття не було води, під люстрою щось підстеліть. До речі, деякі господині рекомендують скористатися для цього розкритою парасолькою, яку достатньо підвісити за ручку до люстри — і вся вода стікатиме в неї. Після роботи її промити і висушити.

Щоб помити люстри з багатьма підвісками, які неможливо зняти, доведеться скористатися драбиною і обережно, аби не пошкодити кріплення, кожну протерти тканиною, змоченою в розчині мийного засобу.

Якщо плафони чи підвіски люстри знімаються, їх миють у мисці з мильною водою або з додаванням мийного засобу для посуду. Важкодоступні місця можна очистити з допомогою зубної щітки або ватної палички. Після цього скло промивають під проточною водою і висушують або відразу витирають чистою полотняною серветкою, що не залишає ворсинок.

Слід пам’ятати, що потрапляння води на металеві елементи люстр може спричинити корозію. Тому їх протирають сухою тканиною, а елементи з дерева — спочатку вологою, а потім сухою.

Пил осідає не лише на люстрі, а й на лампочках. Їх також протирають ганчіркою. Енергоощадні через спіралеподібну форму чистити складніше.

Якщо часу обмаль, можна вдатися до так званого сухого чищення люстр — протерти поверхню сухою льняною серветкою. До речі, щоб пил не осідав на поверхні освітлювальних приладів якомога довше, скористайтесь антистатиком.

Сліди від мух можна видалити, протерши їх спиртом або горілкою.

Якщо необхідно зняти всю люстру, щоб почистити, пам’ятайте — особливо вразливі до вологи патрони. На них на час миття можна надіти целофанові пакети, гумові пальчики або обмотати харчовою плівкою.

Особливим шиком ще з радянських часів вважають кришталеві люстри. Однак їх власникам нелегко. Нині в продажу є спеціальні аерозолі, які потрібно розпилювати по всій поверхні люстри. Потім рідині дають стекти, а люстрі — висохнути. Це дає змогу мити люстру, не знімаючи її. Але такий засіб недешевий.

Простіше мити кришталь підручними засобами. Однак пам’ятайте, що на кришталевих поверхнях після роботи з ними часто залишаються сліди від пальців, мокрих ганчірок. Тому кришталь необхідно мити в рукавичках. Мильні розчини залишають на кришталевій поверхні плівку, яку потім важко змити. Якщо люстра дуже брудна, у воду можна додати трохи нашатирного спирту (3:1). Не мийте кришталеві вироби засобами, у складі яких є абразивні матеріали, зокрема порошками для чищення. Ганчірка має бути без ворсу, щоб на поверхні не залишалося слідів. Також не слід мити кришталеві вироби в гарячій воді.

Дуже гарний вигляд мають абажури та плафони з тканини. Але й вони потребують особливого догляду. Їх чистять пилососом, одягнувши на розтруб спеціальну м’яку насадку, а також замшевою щіткою або пензликом із натурального ворсу. Дуже брудні абажури промивають у теплій воді з рідким милом або засобом для миття посуду. Однак робити це треба швидко, оскільки зазвичай металевий каркас не містить антикорозійного покриття.

Підключати люстру до електроживлення можна лише після повного висихання води і вкрутивши лампи.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.