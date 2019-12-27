Шкірний покрив людини зазнає шкоди не лише внаслідок суто дерматологічних захворювань, а й порушень у внутрішніх органах і системах. Так, помічено, що патології органів травлення, нирок, ендокринної системи і шкіри пов’язані, зустрічаються у хворого водночас.

Наприклад, при захворюваннях підшлункової залози, зокрема гострому панкреатиті, на гомілках і стегнах з’являються м’які підшкірні вузлики червоного кольору, які за перебігом розвитку не можна розцінювати як прояви вторинної вузлуватої еритеми. Так само некролітична мігруюча еритема проявляється не тільки при гострому панкреатиті, а й запальних хворобах кишечника, целіакії, цирозі печінки. У разі хронічного панкреатиту на животі, спині, грудях часто з’являються дрібні аневризми (розриви) шкірних судин (симптом С.Тужиліна, або «червоних крапельок»).

При захворюваннях печінки, як правило, виникає свербіння, шкіра набуває жовтуватого забарвлення, іноді починається кропивниця, розширюються капіляри, можуть з’явитися темні плями (гіперпігментація), волосся витончується, тьмяніє. Цироз нерідко супроводжується червоними «павучками», «зірочками» (телеангіектазії) в районі грудей і живота, зникненням волосся під пахвами. При алкогольному цирозі виникає гіперемія (почервоніння) обличчя з розширенням дрібних судин у вигляді сітки, язик набуває малинового кольору, шкіра носа стає рихлою, а також розвивається симптом «голова Медузи» — варикозно розширені вени в ділянці пупка.

У разі ниркової недостатності наявні блідість, сухість шкіри (ксероз), свербіння, почервоніння, випадає волосся, може розвинутися стоматит.

Захворювання серця та легень доволі часто спричиняють ксантоматоз (жирові підшкірні відкладення у вигляді горбків і бляшок), надмірну пігментацію, пожовтіння нігтів, виникнення дерматитів.

Коли знижується функція щитоподібної залози (гіпотиреоз), шкірні покриви висушуються, ущільнюються, набувають жовтавого відтінку, обличчя стає маскоподібним, шкіра — грубішою на кистях і гомілках.

Ревматичні процеси часто спричиняють появу рожевих плям, підшкірних вузликів — переважно на потилиці та малих суглобах кистей.

Хронічний вірусний гепатит С пов’язаний з появою свербіння, некролітичної акральної еритеми, кріоглобулинемії — наявності в сироватці крові імуноглобулінів, що призводить до гангрени кінчиків пальців, спричиняє висипання, кропив’янку при переохолодженні та інші розлади.

Нездоровий вигляд шкіри, стан волосся, нігтів також сигналізують про порушення обміну речовин, брак вітамінів та мікроелементів, а в деяких випадках — про їх надмір.

Катерина БЕЗВЕРШЕНКО, лікар-дерматолог, кандидат медичних наук.