Який же Новий рік без мандаринів? Смак святкової закуски «Мандаринки» дуже м’який завдяки сиркам і водночас пікантний за рахунок вкраплень копченої ковбаси.

4 круто зварених яйця

2 плавлені сирки

100 г копченої ковбаси

2 маленькі зубчики часнику

5 столових ложок майонезу

чверть чайної ложки солі

Для оздоблення:

варена морква

листочки петрушки

Яйця і сирки середньо натерти. Дуже дрібно нарізати ковбасу. Часник пропустити через прес. Змішати в мисці яйця, сирки, ковбасу і часник, заправити закуску майонезом, підсолити за смаком. Моркву дуже дрібно натерти, зайву рідину віджати. Столовою ложкою набирати порції закуски і формувати кульки розміром з невеликі мандаринки. На харчову плівку викласти невелику порцію моркви, розпластати шаром, покласти кульку й акуратно загорнути, щоб морква вкрила всю кульку. Так само оформити інші «мандаринки». Оздобити гілочками петрушки.

Як їсти такі «мандаринки»? Наколюєте виделкою, викладаєте на скибочку хліба, приминаєте виделкою і робите своєрідний бутерброд. Нам така закуска дуже сподобалася!

Готувала і фотографувала Діана ШЕПЕЛЬ.