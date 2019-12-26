Який же Новий рік без мандаринів? Смак святкової закуски «Мандаринки» дуже м’який завдяки сиркам і водночас пікантний за рахунок вкраплень копченої ковбаси.
- 4 круто зварених яйця
- 2 плавлені сирки
- 100 г копченої ковбаси
- 2 маленькі зубчики часнику
- 5 столових ложок майонезу
- чверть чайної ложки солі
Для оздоблення:
- варена морква
- листочки петрушки
Яйця і сирки середньо натерти. Дуже дрібно нарізати ковбасу. Часник пропустити через прес. Змішати в мисці яйця, сирки, ковбасу і часник, заправити закуску майонезом, підсолити за смаком. Моркву дуже дрібно натерти, зайву рідину віджати. Столовою ложкою набирати порції закуски і формувати кульки розміром з невеликі мандаринки. На харчову плівку викласти невелику порцію моркви, розпластати шаром, покласти кульку й акуратно загорнути, щоб морква вкрила всю кульку. Так само оформити інші «мандаринки». Оздобити гілочками петрушки.
Як їсти такі «мандаринки»? Наколюєте виделкою, викладаєте на скибочку хліба, приминаєте виделкою і робите своєрідний бутерброд. Нам така закуска дуже сподобалася!
Готувала і фотографувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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