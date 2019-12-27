Батьківщина кактусів — Південна Америка. Там їх налічується більш ніж 4000 видів. Трапляються високі хащі, крізь які дуже важко пройти людині через густі гострі колючки. У нас кактуси — найневибагливіші й найвитриваліші вазони серед кімнатних рослин. Вони навіть гинуть від надто турботливого догляду, щедрого поливу та підживлення.

Рекомендацій для приготування ґрунтосумішей багато. Найпридатніша — в рівних частинах листкова, дернова земля та промитий річковий пісок. Такий ґрунт легко пропускає повітря, воду і не містить домішок органічних добрив. Навіть волога ґрунтосуміш має бути сипкою.

Найкраще висаджувати кактуси в пластмасовий посуд. На його внутрішніх стінках відкладається менше різних речовин, ґрунт довше зберігає корисні властивості, тому й пересаджувати рослини можна раз на 3—4 роки. Пересаджені кактуси протягом тижня не поливають, але накривають пластиковим ковпаком, ставлять у затінене місце. Новий горщик має бути трохи більший за попередній, із старого кактус треба виймати обережно, разом із землею, а в новий додати підготовлену ґрунтосуміш.

Але чому кактуси не квітують?

— Треба створити відповідні умови. Тримати рослини на найсвітлішому місці, на вікнах із південного сходу, — радить молодший науковий співробітник Ботанічного саду ім.академіка О.Фоміна К.БАГЛАЙ. — Якщо бракує світла, стебла видовжуються, стають тонкими, верхівки бліднішають.

Улітку кактуси краще винести на свіже повітря, але захищати від дощу, пилу й вітру. Поливати регулярно, але помірно — кожні 9—12 днів. У дощову прохолодну погоду полив зменшують удвічі. Треба стежити, щоб після поливу в піддонах не залишалося води: застою кактуси не люблять, бо їх коріння швидко загниває. Поливають лише теплою водою. Взимку слід підвищувати температуру в приміщенні. Небажано намочувати водою стебло.

Під час вегетації корисно зобити підживлення міндобривами, інакше кактус не зацвіте. Взимку оптимальна температура в приміщенні — близько 10 градусів. Вища сприяє росту рослини, що негативно впливає на цвітіння і декоративність.

Кактуси не підживлюють водою після миття м’яса, кавовою гущею і чайною заваркою. У будь-якому квітковому магазині є спеціальне добриво з із пам’яткою щодо використання.

І ще одне. Навесні, після зимового спокою, цих мешканців пустель треба привчати до тепла поступово. Не забувайте, що вони повинні розміщуватися до сонця в одному положенні. А якщо заквітують вперше, то з моменту появи пуп’янків до кінця цвітіння не чіпайте вазон, інакше пуп’янки пообпадають.