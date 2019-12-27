За східним календарем наступний 2020-й — рік білого Щура. І добре б його задобрити вже на старті нового року. Приготуйте яйця, фаршировані сирним кремом, оформивши закуску у вигляді символу прийдешнього року.

На 5 круто зварених яєць:

100 г твердого сиру

50 г вершкового масла

чайна ложка гірчиці

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

чверть чайної ложки солі

Для оздоблення:

горошини чорного перцю

варена морква

зелена цибуля

Яйця розрізати навпіл, дістати жовтки. Для начинки змішати жовтки, середньо натертий сир, м’яке вершкове масло, гірчицю, посолити, поперчити. Ретельно розтерти до стану однорідної маси. Наповнити половинки яєць.

Для оздоблення з моркви вирізати невеликі кружальця (вуха) і довгасті трикутники (хвости). Сірником на білку зробити отвори для очей і носа, вставити горошини перцю. Біля носа зробити отвори, вставити маленькі кінчики зеленої цибулі (можна використовувати тоненькі гілочки кропу). Зверху зробити по 2 надрізи, вставити кружальця морквини — вуха. Прикласти хвости-морквини. До подачі поставити в холодильник, щоб масло не підтануло.

Порада: фаршируючи яйця, доводиться обходитися невеликим об’ємом начинки. Щоб її помістилося більше, виймайте жовток, а потім чайною ложкою з гострими краями акуратно виріжте також частину білка, залишаючи цілими стінки. Так начинки поміститься більше.

Готувала і фотографувала Діана ШЕПЕЛЬ.