Купуючи саджанці, передусім зверніть увагу на корені. Такі, що мають напливи і не містять дрібних корінців, брати не варто, адже погано приживатимуться. Корені дуже чутливі до світла та вітру, тож чим більш пересушені, тим менше шансів, що приживуться.

Після придбання саджанців із оголеною кореневою системою корені відразу загортають у вологу тканину та зав’язують. Поверх бажано ще й обгорнути поліетиленом, аби полотно не пересихало. Якщо на гілках є листя, його обривають. Підсушені саджанці на 1–2 дні ставлять у воду, причому не лише корені, а й штамб із частиною гілок.

Ну, а якщо придбали саджанці, але висадити зможете лише за кілька днів? Тоді на цей час їх прикопують у затінку. Корені обережно присипають землею, злегка ущільнюють і поливають. Перед посадкою на постійне місце рослини уважно оглядають, видаляють пошкоджені корінці. Для кращої приживлюваності коріння перед посадкою занурюють у глиняну бовтанку консистенції густої сметани. А ще додають у неї трохи стимулятора росту коренів. Намагайтесь купувати саджанці із закритою кореневою системою, це в рази збільшує шанси на приживлюваність.

Тарас КОВІНЬКА.