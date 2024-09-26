За текстурою мус схожий на збиті вершки — він пишний, легкий і однорідний. Аромат — насичено яблучний. Його можна подавати не тільки як десерт, а й використовувати як крем для тортів або начинку для млинців.

250 г яблук

3 столові ложки цукру (50–75 г)

200 мл води

30–40 г манки

У яблук видалати серединки, шкірочку можна не знімати. Нарізати довільно, викласти в каструлю. Налити воду, всипати цукор. Варити на повільному вогні близько 20–30 хв. до повного розм’якшення. Зняти з вогню, збити блендером на ніжне однорідне пюре. Знову довести яблучну масу до кипіння. Тонкою цівкою, постійно помішуючи, всипати манку. Варити на слабкому вогні близько 7–10 хв. Зняти з вогню, прикрити яблучну масу плівкою, щоб не завітрилась. Дати повністю охолонути. Поставити в холодильник мінімум на 1 год. Пюре має добре охолонути. Збити міксером на швидких обертах — яблучне пюре має побілішати та збільшитися в об’ємі.

Розкласти мус по порційних креманках і до подачі поставити в холодильник. Якщо мус вийшов солодким, то при подачі на десерт можна покласти свіжі або заморожені ягоди. Якщо у смаку більше кислинки, то до мусу підійдуть тертий шоколад, згущене молоко або варення.