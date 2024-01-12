Як ми вже повідомляли, ухвалений наприкінці минулого року Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» передбачає підвищення в 2024 році, зокрема, розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

Так, згідно зі ст.8 зазначеного Закону з 1 січня 2024 року мінімальну заробітну плату встановлено в розмірі 7100 грн (до 1 січня — 6700 грн).

Таке збільшення є підставою для перерахунку пенсій непрацюючим особам, які досягли віку 65 років і мають повний страховий стаж (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно): мінімальний розмір пенсій таких пенсіонерів із 1 січня цього року не може бути меншим за 40 відсотків мінімальної зарплати — 2840 грн (ч.2 ст.28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»), нагадують у Пенсійному фонді України.

Крім того, з 1 січня збільшився розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (Закон України «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян»).

Відповідно до ст.7 Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» із 1 січня 2024 року зростають розміри прожиткового мінімуму: зокрема для осіб, які втратили працездатність, він збільшується до 2361 грн, а прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць — до 2920 грн.

Із урахуванням зазначеного з 1 січня 2024 року з 258,90 до 292,00 грн зріс розмір надбавки до пенсії почесним донорам України, який обчислюється як 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць.

Водночас пунктом 9 Прикінцевих положень Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» установлено, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій.