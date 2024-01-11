Корисний і низькокалорійний десерт — яблука, запечені з кисломолочним сиром, родзинками та корицею.

5 великих яблук

200 г кисломолочного сиру

1 жменя родзинок

2 столові ложки цукру

30 г вершкового масла

1 жовток

дрібка ваніліну

дрібка солі

кориця для подачі

Родзинки залити окропом на 5 хв., рідину злити, просушити. У мисці з’єднати сир, м’яке масло, цукор, сіль, ваніль і жовток — усе розтерти. Додати родзинки, перемішати. У яблук зрізати «шапочки», видалити серединки, не прорізаючи плоди до кінця. Видалити залишки насіння за допомогою чайної ложки.

Викласти сирну начинку в кондитерський мішечок (або молочний пакет, зрізавши куточок), наповнити серединки. Накрити «шапочками». Викласти у форму для запікання. Поставити в духовку, розігріту до 180 градусів. Запікати близько 30—35 хв. Перед подачею притрусити корицею.