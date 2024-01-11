Є кілька способів вирощування цибулі на зелень. Вибирайте той, який вам більше сподобається.

У ВОДІ

Для посадки цибулі на зелень готують пластикові стаканчики або скляні банки — їх ретельно промивають із харчовою содою.

У ємності наливають воду та поміщають цибулини так, щоб у воді було тільки коріння, а самі цибулини залишалися сухими.

Щоб посадковий матеріал не провалювався в ємність, для нього роблять захисну підкладку. З картону вирізають коло діаметром більше стаканчика, всередині роблять отвір менше діаметра цибулі на 2 см. Картон кладуть на склянку, а в отвір поміщають нижню частину головки цибулі.

Спочатку ємності прибирають у темне місце, а як починає рости пір’я, виставляють на підвіконня. Коли коріння достатньо відросте, рівень води в стаканчиках можна зменшити.

У ПЛАСТИКОВИХ ЯЄЧНИХ КОНТЕЙНЕРАХ

У яєчного контейнера відрізають кришку, яка послужить піддоном.

У контейнері роблять отвори для зливу води. Верхівки перегородок теж відрізають, через них додаватимуть воду — при такому способі цибуля не гнитиме. У комірки поміщають 10 цибулин.

Піддон заповнюють водою на 1 см, зверху розташовують лоток із цибулею.

У 5-ЛІТРОВИХ ПЛЯШКАХ

У пляшці для посадки цибулі роблять отвори діаметром до 4 см — менше цибулини. Краще розташовувати їх у шаховому порядку. В основі пляшки роблять отвори для стоку води. Шийку зрізають для того, щоб зручніше було розміщувати цибулини та насипати ґрунт.

Пляшку ставлять у глибокий піддон, у нього при поливі стікатиме вода.

У ємність засипають ґрунт до рівня перших отворів. Розкладають цибулини так, щоб шийки виходили за межі пляшки. Зверху знову насипають ґрунт і знову викладають цибулини. Так роблять, поки пляшка буде заповнена повністю.

Коли пір’я цибулі почне рости, пляшка буде схожа на екзотичну рослину, вкриту зеленим пір’ям.

Можна посадити цибулини в ґрунт у звичайний ящик, розташовуючи щільно одна до одної, не заглиблюючи. Ставлять на підвіконня.

У ТИРСІ

Знадобиться ящик із невисокими стінками, його застилають плівкою. Зверху укладають шар тирси завтовшки 1–2 см.

Проливають окропом і поміщають цибулини, щільно одна до одної.

Ящик ставлять у тепле світле місце і стежать за тим, щоб тирса завжди була вологою.

У ЦЕЛОФАНОВОМУ ПАКЕТІ

Щільний целофановий пакет заповнюють ґрунтом на 10–15 см, потім на поверхню землі висаджують цибулини. Замість ґрунту можна використовувати вологу тирсу або змочену газету, складену в кілька шарів.

Пакет із посадженим матеріалом зав’язують зверху, створюючи необхідний мікроклімат усередині та ставлять у темряву. Щойно з’являться перші паростки, його виставляють на підвіконня, не допускаючи протягів.

Коли пір’я цибулі досягне довжини 10 см, пакет розв’язують і більше не зав’язують. Ґрунт, тирсу або газету постійно зволожують.

ЩЕ КІЛЬКА ПОРАД

Щоб зелена цибуля на підвіконні виросла швидше, краще посадити ранні та середньостиглі сорти. Пізні дозрівають довше.

Краще, якщо в цибулини буде кілька точок росту, так вона дасть більше пір’я.

Для посадки в домашніх умовах краще вибирати цибулини середніх розмірів — 4–5 см у діаметрі. У маленьких пір’я буде тонким.

Краще обрізати в цибулин верхівки, так вони швидше зазеленіють.

Температурний режим при вирощуванні має бути в межах 22–25 градусів.

Для нормального розвитку цибулинкам необхідний 10–12-годинний світловий день, чудово підійде для цього світле підвіконня. При нестачі світла пір’я буде блідо-зеленим або жовтуватим.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.