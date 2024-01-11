Є кілька способів вирощування цибулі на зелень. Вибирайте той, який вам більше сподобається.
У ВОДІ
Для посадки цибулі на зелень готують пластикові стаканчики або скляні банки — їх ретельно промивають із харчовою содою.
У ємності наливають воду та поміщають цибулини так, щоб у воді було тільки коріння, а самі цибулини залишалися сухими.
Щоб посадковий матеріал не провалювався в ємність, для нього роблять захисну підкладку. З картону вирізають коло діаметром більше стаканчика, всередині роблять отвір менше діаметра цибулі на 2 см. Картон кладуть на склянку, а в отвір поміщають нижню частину головки цибулі.
Спочатку ємності прибирають у темне місце, а як починає рости пір’я, виставляють на підвіконня. Коли коріння достатньо відросте, рівень води в стаканчиках можна зменшити.
У ПЛАСТИКОВИХ ЯЄЧНИХ КОНТЕЙНЕРАХ
У яєчного контейнера відрізають кришку, яка послужить піддоном.
У контейнері роблять отвори для зливу води. Верхівки перегородок теж відрізають, через них додаватимуть воду — при такому способі цибуля не гнитиме. У комірки поміщають 10 цибулин.
Піддон заповнюють водою на 1 см, зверху розташовують лоток із цибулею.
У 5-ЛІТРОВИХ ПЛЯШКАХ
У пляшці для посадки цибулі роблять отвори діаметром до 4 см — менше цибулини. Краще розташовувати їх у шаховому порядку. В основі пляшки роблять отвори для стоку води. Шийку зрізають для того, щоб зручніше було розміщувати цибулини та насипати ґрунт.
Пляшку ставлять у глибокий піддон, у нього при поливі стікатиме вода.
У ємність засипають ґрунт до рівня перших отворів. Розкладають цибулини так, щоб шийки виходили за межі пляшки. Зверху знову насипають ґрунт і знову викладають цибулини. Так роблять, поки пляшка буде заповнена повністю.
Коли пір’я цибулі почне рости, пляшка буде схожа на екзотичну рослину, вкриту зеленим пір’ям.
Можна посадити цибулини в ґрунт у звичайний ящик, розташовуючи щільно одна до одної, не заглиблюючи. Ставлять на підвіконня.
У ТИРСІ
Знадобиться ящик із невисокими стінками, його застилають плівкою. Зверху укладають шар тирси завтовшки 1–2 см.
Проливають окропом і поміщають цибулини, щільно одна до одної.
Ящик ставлять у тепле світле місце і стежать за тим, щоб тирса завжди була вологою.
У ЦЕЛОФАНОВОМУ ПАКЕТІ
Щільний целофановий пакет заповнюють ґрунтом на 10–15 см, потім на поверхню землі висаджують цибулини. Замість ґрунту можна використовувати вологу тирсу або змочену газету, складену в кілька шарів.
Пакет із посадженим матеріалом зав’язують зверху, створюючи необхідний мікроклімат усередині та ставлять у темряву. Щойно з’являться перші паростки, його виставляють на підвіконня, не допускаючи протягів.
Коли пір’я цибулі досягне довжини 10 см, пакет розв’язують і більше не зав’язують. Ґрунт, тирсу або газету постійно зволожують.
ЩЕ КІЛЬКА ПОРАД
- Щоб зелена цибуля на підвіконні виросла швидше, краще посадити ранні та середньостиглі сорти. Пізні дозрівають довше.
- Краще, якщо в цибулини буде кілька точок росту, так вона дасть більше пір’я.
- Для посадки в домашніх умовах краще вибирати цибулини середніх розмірів — 4–5 см у діаметрі. У маленьких пір’я буде тонким.
- Краще обрізати в цибулин верхівки, так вони швидше зазеленіють.
- Температурний режим при вирощуванні має бути в межах 22–25 градусів.
- Для нормального розвитку цибулинкам необхідний 10–12-годинний світловий день, чудово підійде для цього світле підвіконня. При нестачі світла пір’я буде блідо-зеленим або жовтуватим.
Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.
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