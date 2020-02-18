Нинішня зима не надто сувора, але сира, а сирість сприяє появі плісняви (грибка) у приміщенні. Боротися з нею треба невідкладно. Але передусім слід виявити та усунути причину, інакше боротьба буде марною, а ефект тимчасовим.

Грибок швидко поширюється у приміщеннях з підвищеною вологістю, там, де постійно утворюється конденсат, погана вентиляція, не провітрюється приміщення, протікає покрівля, вологі труби. Часто грибок оселяється там, де допущені помилки при будівництві: погано загерметизовані шви, здійснена неякісна гідро- та теплоізоляція, промерзають стіни. Можливо, вологість йде з підвалу. На вікнах грибок може утворюватись, якщо на підвіконні стоїть багато квітів, які потребують частого поливу, бо в таких місцях підвищена вологість. До того ж через щільність вазонів тут може погано циркулювати повітря. Нерідко пліснява виникає у ванних кімнатах. Тому їх потрібно особливо часто провітрювати та забезпечити там хорошу вентиляцію. Джерелом появи грибка нерідко є шторка для ванни чи інші мокрі зони. «Порадниця» вже писала про те, що небажано сушити у приміщенні речі після прання, бо це теж суттєво підвищує вологість.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

Перш ніж виводити плісняву, уражену поверхню змочують водою, щоб спори грибка при чищенні не могли поширитися повітряним шляхом. Якщо на стіні є шпалери чи штукатурка, покриття обов’язково знімають. Бетон або цеглу очищують від плям плісняви металевою щіткою. А ось якщо грибок уразив дерев’яну поверхню, її краще замінити. Тільки після механічного очищення на поверхню можна наносити протигрибкові препарати. Засіб для боротьби з пліснявою наносять пензликом або з розпилювача, у кілька шарів, захоплюючи при цьому неуражену ділянку навколо. Обробивши поверхню в один шар, чекають, доки він висохне, після чого наносять другий.

НАРОДНІ ЗАСОБИ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ГРИБКОМ

Канцелярський клей. Його розчиняють у воді (1:4) та наносять на уражену поверхню.

Відбілювачі «Білизна», «Доместос» чи інші хлорвмісні засоби. Однак вони мають відбілювальний ефект, тому важливо не зіпсувати ними поверхню. Розводять водою 1:10.

Мідний купорос. 1–2 кг розвести у 10 л води. Не забувайте, що мідний купорос отруйний.

Содовий розчин. Чайна ложка на склянку води. Також можна у 3 л води розчинити 6 столових ложок соди та 0,5 л спирту.

Перекис водню. Абсолютно безпечний та ефективний засіб, який наносять на уражені місця.

Нашатирний спирт. Його розводять водою (1:1). Нашатирний спирт можна замінити звичайним.

Фурацилін. 10 таблеток аптечного препарату розчиняють у склянці води.

Борна кислота. 2 столові ложки борної кислоти, по 3 столові ложки оцту та перекису водню на 100 мл води. Суміш трохи підігріти, обробити поверхню та через 10 хв. змити.

0,9 кг бури, 0,4 кг борної кислоти та 1,4 л столового оцту розвести в 10 л води. Нагріти до 50–70 градусів та обробити уражені місця.

Олія чайного дерева. 2 мл олії змішують із чайною ложкою солі та розводять у 100 мл води. Не змивати.

Готові засоби. У продажу є велика кількість готових засобів для боротьби з грибком у приміщеннях. Вони зручні у використанні і коштують від 30 грн.

На майбутнє важливо не допускати впливу факторів, які спричиняють появу грибка. Дуже хороший ефект дає утеплення будинку ззовні, але результат буде лише якщо утеплення виконане з дотриманням технологій. Якщо у будинку металопластикові вікна, необхідно регулярно провітрювати приміщення або принаймні встановлювати вікна у положенні щілинного провітрювання. Не можна допускати, щоб меблі у приміщенні стояли впритул до стіни, між ними має бути повітряний прошарок шонайменше 3 см.

Усі роботи з виведення грибка проводять у респіраторі та рукавичках, щоб спори не потрапити у дихальні шляхи та на шкіру.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.