Ці кульки з домашнього сиру схожі на маленькі тістечка, які готують без випікання. За смаком вони нагадують глазуровані сирки. Для обсипки можна використовувати не лише тертий шоколад, а й крихту від пісочного печива. Усього виходить 8 тістечок розміром з мандаринку.

200 г домашнього сиру

50 г шоколаду (чорного або молочного)

столова ложка сметани (будь-якої жирності)

2 столові ложки цукру

100 г кураги (або родзинок, фініків)

ванілін на кінчику ножа (за бажання)

Найкраще брати домашній, не сильно вологий сир. До сиру додати сметану, цукор і ванілін. Ретельно розтовкти товкачем, щоб вийшла однорідна маса. Що одноріднішою буде сирна маса, то ніжнішими вийдуть тістечка, і краще ліпитимуться. Шоколад натерти на дрібній тертушці. Якщо використовуєте печиво, його можна покласти у пакет і прокачати качалкою. Так воно перетвориться на крихту. Курагу (родзинки, фініки) замочити на 10 хв. у теплій воді, щоб розм’якшилася, воду злити. Перекрутити на м’ясорубці. Руки змочити водою, викласти на долоню столову ложку сирної маси. Сформувати плаский млинець, на середину покласти приблизно половину чайної ложки маси з кураги. Зліпити з сирної маси кульку й обкачати у шоколадній стружці. Так само сформувати інші тістечка. Сирні кульки викласти на тарілку і поставити в холодильник на 1 годину, щоб застигли.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.