Вівсяна каша — основа корисного харчування, вона покращує травлення, очищує організм в цілому. Тож не дивно, що і на шкіру впливає сприятливо. А все тому, що до її складу входять корисні речовини, які уповільнюють старіння. Мати молодший за свої роки вигляд — просто і доступно, якщо робитимете маски регулярно, хоча б двічі на тиждень!

Переваги вівсяних масок очевидні: пластівці недорогі, можна робити будь-якої пори року, на відміну, наприклад, від огіркових. Не спричиняють пощипування, не залишають жирних слідів, як медові або сметанні маски. Цілком натуральна косметика, хоча омолоджує не так швидко, як магазинна. А ось що відчуєте одразу, то це бархатистість шкіри.

ШВИДКА МАСКА, ЩО ОМОЛОДЖУЄ

Підходить для всіх типів шкіри. Маска підтягує шкіру, освіжає колір обличчя.

Для однієї процедури 2 столові ложки вівсяних пластівців подрібнити на м’ясорубці. Залити 100 мл окропу. Настоювати 10 хв. під кришкою. Нанести теплу суміш на обличчя (крім ділянки навколо очей) і шию на 10–15 хв. Змити теплою водою.

Щоб отримати подвійну користь, замість води запарюють вівсянку гарячим процідженим відваром з одного виду трави, корисної для шкіри: ромашки, череди, календули. Готуйте відвар згідно з інструкцією на упаковці.

ВІВСЯНЕ МОЛОЧКО НІЖНО ОЧИСТИТЬ ОБЛИЧЧЯ

Спробуйте вівсяне молочко для очищення обличчя, особливо якщо у вас чутлива шкіра.

100 мл води закип’ятити. Покласти повну столову ложку вівсяних пластівців. Варити на слабкому вогні 2 хв. Зняти з вогню, запарювати 5–7 хв. під закритою кришкою. Довше не тримати, бо пластівці вберуть багато рідини і молочка вийде мало. Процідити рідину крізь марлю (пластівці не знадобляться) — це і буде вівсяне молочко. Користуйтеся ним як кремом: занурюєте ватку в молочко і протираєте обличчя. Витримуєте 10 хв., потім змиваєте водою.

Вівсянка не є алергеном. Але краще перевірте реакцію на невеликій ділянці шкіри. Якщо на обличчі є запалення або ранки, маски не роблять.

Діана ШЕПЕЛЬ.