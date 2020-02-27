На відміну від млинців на пшеничному борошні, цей варіант корисніший. Такі млинці виходять тоненькими, дуже ніжними, м’якими та ароматними і за смаком нагадують вівсяне печиво. Вівсяне борошно можна зробити з вівсяних пластівців, подрібнивши їх через млинок для перетирання маку чи у кавомолці.

370 мл молока

110 г вівсяного борошна

2 яйця

4 столові ложки олії

2 столові ложки цукру

0,5 чайної ложки солі

шматочок вершкового масла (для змащування)

Вбити в ємкість яйця, додати сіль, цукор. Збити все вінчиком, щоб вийшла пишна маса. Потім насипати вівсяне борошно, просіяне через сито. Налити половину молока і збити все до однорідності, щоб не було грудочок. Після цього налити молоко, що залишилося, і знову все добре перемішати. Завдяки тому, що рідину вводимо частинами, у тісті для млинців не буде грудочок. Налити в тісто олію, перемішати. Залишити постояти хвилин 10, щоб борошно розбухло — тоді млинці не будуть рватися. За консистенцією тісто для вівсяних млинців виходить рідким. Сковороду розігріти, змастити олією. Налити тонкий шар тіста. Смажити з обох боків до рум’яності. Готові млинці змащувати вершковим маслом.

Діана ШЕПЕЛЬ.