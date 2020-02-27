Гілочки малини є ефективним засобом від багатьох хвороб. З них готують відвари, настої, чаї. Як і ягоди, гілочки малини дуже добре лікують застудні хвороби: кашель, бронхіт, грип та інші. А все завдяки високому вмісту саліцилової кислоти. Крім того, у них міститься багато вітамінів (А, Е, С) та мінералів, пектини, антиоксиданти, каротин та флавоноїди.

Препарати з гілочок малини чудово зміцнюють імунітет, чинять бактерицидну та потогінну дію. Відвари та настої є ефективним в’яжучим засобом і помічні при кровотечах. У давні часи такими відварами ефективно зупиняли кровотечі у жінок при передчасних пологах. Відвар можна використовувати при печії, для поліпшення травлення, усунення кольок та при підвищеному газоутворенні. Кумарин, який міститься у гілочках, сприяє зміцненню судин. А флавоноїди та фенольні речовини запобігають утворенню тромбів. Крім того, відвари радять приймати при нервових розладах. Завдяки набору цінних компонентів гілочки малини дуже корисні при догляді за шкірою та шкірних хворобах. До відвару можна додати листочки м’яти чи трохи імбиру.

З обережністю вживати такі препарати слід людям, які страждають на сечокам’яну хворобу, порушення функції нирок, подагру або мають проблеми зі щитоподібною залозою.

Порада! З гілочок, призначених для засушування, не варто обривати листя.

Висушену сировину зберігають у темному сухому місці у полотняному мішечку.

Чай з гілочок: столову ложку подрібнених гілочок заливають 2 склянками окропу і кип’ятять близько 3 хвилин. Такий напій корисний для зміцнення імунітету, при застуді та грипі.

Для полоскань при ангіні чи стоматиті: 2 ст. л. подрібнених гілочок залити склянкою крутого окропу, протягом години настояти та полоскати щогодини.

Відвар при застуді: 1 ст. л. подрібненої сировини залити склянкою окропу, проварити на водяній бані 15 хвилин, а потім настояти протягом години. Вживати по півсклянки 3–4 рази на день.

Підготувала Лідія ГЕРАЩЕНКО.