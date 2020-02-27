На запитання читачів і редакції відповідає засновник, генеральний директор і старший нейрохірург Міжнародного центру нейрохірургії, кандидат медичних наук Ігор Петрович Курілець.

— Доброго дня, Галина з Житомирщини турбує. Маю 60 років. У мене остеохондроз та спондросколіоз, артроз нижнього грудного сегмента та поперекового крижового відділу хребта. Тягне ліву ногу, відбирає литку, парез лівої стопи. Чи можна з таким діагнозом робити витяжку, а також мануальну терапію? За цей рік уже 3 витяжки зробила, а покращення немає.

— У 60 років застосовувати такі методи категорично не можна; вони прийнятні для пацієнтів віком до 30 років. Потрібно зробити МРТ і обстежитися на остеопороз. Бо жінки після менопаузи страждають на нестачу кальцію в кістках, а це може спричиняти біль у спині, кістках і суглобах. Приїздіть, я вас подивлюся.

— Поки чекаємо наступного дзвінка, давайте уточнимо, Ігорю Петровичу: які є вікові обмеження на процедури?

— Мануальні терапії, масажі, санаторні методи лікування дають результат у пацієнтів до 40 років. Але в старшому віці це не допомагає. Більше того, якщо в 60 робити мануальну терапію, то людину й паралізувати може.

— Лариса з Житомирщини. Син 6 років тому потрапив в аварію. Коли в автобус, де перебував, врізалася машина, він разом із сидінням упав на підлогу. Відтоді потерпає від запаморочень і головного болю. Останні 2 роки взагалі не виходить на вулицю, бо одразу стає зле. Легшає лише після масажу.

— А які висновки невропатологів?

— Проходив МРТ і доплер-обстеження. Серйозних змін немає, лише остеохондроз і звуження шийних судин. Але тільки поверне шию не так — і все! Ми нікуди з ним поїхати не можемо через це.

— Готовий подивитися вашого сина. Але мені здається, що це питання не хірургічне. Можливо, психологічне.

— А ще хочу запитати: чому літні люди з часом стають нижчі на зріст, і як це впливає на самопочуття?

— У людей похилого віку виникає остеопороз, через що кістки стають м’якшими, і висота хребців дещо зменшується. Так само зменшуються і міжхребцеві диски; можна сказати, вони зношуються, і на МРТ у літніх людей мають уже не біло-сірий колір, а чорніший. Такі зміни міжхребцевих дисків призводять до значного зменшення зросту. Та це нормально, і зазвичай не призводить до погіршення самопочуття. Але людина з остеопорозом навряд чи добре почуватиметься. Саме в таких випадках старенькі часто кажуть, що у них «все болить». То це вже старість.

— Добрий день, Ігорю Петровичу, що ви нам, старшим людям, можете порадити? Мені 84. Через остеохондроз турбують сильні болі в хребті, від шиї і до куприка. І права нога так болить, що ступати несила.

— 84 роки — не так і багато. А скільки метрів можете пройти?

— Рік тому проходила 30–40, тоді зупинялася, а тепер лише 5 — і вже впасти готова.

— Якщо літня людина під час ходьби має певну визначену дистанцію і вимушена зупинятися, то це може бути ознакою поширеної у таких пацієнтів патології — стенозу каналу хребта. Потрібна діагностика, а в деяких випадках показане навіть хірургічне втручання. Гадаю, нам треба зустрітися, тому що критерій хірургічного лікування стенозу каналу хребта — відстань у 200 м і менше. Якщо ви ходите лише 5, це свідчить про вашу екстрену потребу в допомозі.

— Мені 49 років. А коли було 24 роки, проходив обстеження і лікування в нейрохірургів. Тоді сказали, що в мене вроджена патологія хребта — spina bifida. Зараз більше 2 кг підняти не можу, а групи інвалідності немає. Якщо приїду до вас на прийом, чи зможете мене обстежити і дати довідку, аби надав її МСЕКу для отримання групи?

— Такий діагноз свідчить про дефект розвитку, але не завжди потребує групи інвалідності; багато людей чудово почуваються із ним.

— Але для мене 2 кг в руках — уже велике навантаження, а я в селі живу! Ліву ногу на 25 відсотків не відчуваю, від тазостегнового суглоба і до пальців ніг пече…

— Робили МРТ?

— Так, у 1995 році…

— Зроблені 25 років тому дослідження уже не мають жодного значення! Треба обстежитися, включно з МРТ та оглядом лікарів.

— А до вас можна приїхати і скільки коштуватиме обстеження?

— Можна. Ми консультуємо всіх, і тих, у кого грошей немає, теж. Інше питання — який діагноз і як вам допомогти.

— Лідія Семенівна. Мені 85 років. У вас лікувалася моя співробітниця і давно радила до вас звернутися. Страждаю на артроз колінних суглобів. За рекомендацією лікаря отримала курс уколів із хондроітином-глюкозаміном, але зрушень на краще немає. Лікар пропонує операцію, а я не знаю, як бути, з огляду на її вартість і мій вік. А недавно прочитала, буцім можна обійтися без заміни суглобів, розробляючи певні м’язи, — чи це справді так?

— За такого поважного віку, коли маєте патологію колінних суглобів, рекомендації щодо операції мають надавати надзвичайно досвідчені ортопеди. Щодо розробки певних м’язів, це може бути актуальним для осіб середнього віку. А от у 85 років, на мою думку, відновлення функцій при серйозних порушеннях опорно-рухового апарату має примарні шанси. Знайомий з багатьма найкращими ортопедами столиці, тож консультацію вам зможемо організувати.

— Ірина з Луганщини, маю 68 років. На МРТ поставили діагноз: ретролістез. Маю протрузії хребців. Дуже болить спина. А спершу боліли ноги, траплялися судоми. Лікування в невропатолога результату не дало. Зараз ходжу вже з 2 паличками. Що порадите?

— Приємно вражений вашою українською мовою! Та хотів би при зустрічі з вами побалакати, і не лише про те, де навчилися такої гарної мови, а й де ви там живете, ким працювали, які торби за життя носили тощо. Бо якщо звичайні методи лікування і ліки вам не допомагають, на часі звертатися до більш досвідченого фахівця! Та треба на вас подивитися, взяти до уваги ваш зріст, спосіб життя тощо. При ретролістезі можуть турбувати болі, але операція навряд чи буде потрібна.

— А знеболювальні можете порадити?

— Найсильніші ліки при таких захворюваннях — із активною речовиною диклофенак. Тож якщо й диклофенак на вас діє слабко, треба розбиратися, чому такі сильні ліки вам не допомагають.

— Алла з Києва. На спині з віком з’явився як наче невеличкий м’який наріст, горб. Чула, про такі кажуть: «вдовина холка». Як його позбутися?

— Подібне насправді трапляється у старших жінок, але воно не спричинено захворюваннями хребта! Це суто косметична вада, яка буває виключно в жінок, спричинена відкладенням жиру в цій ділянці. На самопочуття ніяк не впливає. Займаються такими пацієнтами хіба що косметичні хірурги, які роблять ліпосакцію, відсмоктуючи жир, і тоді холка меншає. Та я би не радив вам таку операцію, бо є загроза тромбоемболії. Тим більше, якщо ваша проблема не надто виражена, з нею можна і без хірургічних втручань щасливо жити далі!

— Ігоре Петровичу, Людмила з Київщини, вже пенсіонерка, і з юності ходжу на доволі високих підборах. Чула, що таке взуття в старшому віці може спричинити проблеми з хребтом. А ви як вважаєте?

— Однозначної думки лікарів щодо високих підборів немає. Та навіть оперовані пацієнтки нерідко кажуть, що краще почуваються саме на таких. Тож прямого зв’язку з виникненням хвороб хребта це, вочевидь, не має. Але підбори також впливають на поставу і кут нахилу таза. У жінок, які багато народжували, він може бути трохи розвернутий вперед, і тоді високі підбори навіть дещо компенсують це. А ви, якщо ходили все життя на них — ходіть і далі! Звісно, колодка має бути зручною.

— Надія з Харкова, пенсіонерка, за 75. У житті важкого наносилася, й от уже 3 роки потерпаю від болю в попереку й сідницях, періодичних прострілів. Невропатолог діагностував вертоброгенну люмбалгію. Досі лікуюся народними методами, бо на МРТ моєї пенсії замало. Що ж мені робити?

— Без МРТ нейрохірург не зможе вас проконсультувати, дати об’єктивну оцінку стану хребта. Що робити? Або щомісяця відкладайте кошти, аби зібрати необхідну суму на МРТ (а це зазвичай в межах 1 тис. грн), або шукайте можливість зробити це безкоштовно. Зараз магнітно-резонансних томографів так багато, що, гадаю, є вже й достатня кількість «бюджетних» апаратів. Зверніться до лікарні (не до поліклініки!), в якій територіально обслуговуєтеся, і якщо там є томограф, зможете пройти обстеження безкоштовно. Навіть у бюджетних поліклініках є такі талони. А з результатами МРТ приходьте, проконсультуємо.

— Ігоре Петровичу, я з Вінниччини, маю 58 років, 12 років тому ви оперували мене з приводу грижі. Зараз інші проблеми уже понад рік: коли лягаю, ноги болять так, наче їх кропивою обжалили, а як іду, то ні. Також турбує сильний біль у грудному відділі хребта; МРТ показало, що є грижі. Ще в мене сколіоз поперекового відділу II ступеня (16 градусів). Нейрохірурги не мають єдиної думки: один вважає, що це не може спричинити біль у ногах, а другий вбачає в цьому причину і каже: треба робити операцію, скручувати хребет. А на думку невропатологів, болі — невропатичні.

— Треба розбиратися! Дорогу до нас уже знаєте, тож приїздіть.

— Ольга з Полтави турбує. Моїй мамі 82 роки, має міжхребцеву грижу в поперековому відділі, спондильоз, артроз одного з суглобів. Дуже потерпає від болю в спині, який часом віддає в пах. По хаті ходить із паличкою, а на вулицю вже не виходить, адже біль посилюється. Розумію, що матуся вже не стане 20-річною, але хоч би які дієві знеболювальні порадили. Досі використовували диклофенак, але його дії вистачає ненадовго.

— Тут потрібна очна консультація. Те, що біль віддає в пах, може бути ознакою коксартрозу. Потрібен рентген кульшових суглобів, консультації ортопеда та нейрохірурга. Я можу подивитися вашу маму в нашій філії у Кременчуку, на території 1-ої міської лікарні, що по вул. О.Богаєвського, 60/1. Про день мого прийому там можете довідатися за тел. 0(99) 309-20-21.

— Григорій Дмитрович телефонує. Мені 72 роки, живу в селі, на вулиці пересуваюся з 2 паличками. 2008 року робив МРТ, знайшли ознаки остеохондрозу поперекового відділу хребта. Написали: «Заднє розправлення L5, западення міжхребцевих дисків…»

— МРТ актуальне близько півроку. Консультація нейрохірурга передбачає огляд хворого і його магнітно-резонансної томограми. Але якщо ви 12 років без того якось обходилися, то, напевне, не йдеться про катастрофічні ускладнення перебігу вашого захворювання. Нехай вас огляне невропатолог, зробіть МРТ, і тоді або телефонуйте, або приїздіть до нас, а чи зконтактуйте з іншими лікарями.

І ще одне: опис МРТ кожен фахівець робить по-своєму, і бачить по-своєму. Тож лікарю краще не читати опис, а самому дивитися знімки і давати свою інтерпретацію побаченого.

— А якщо я не буду нікуди звертатися?

— Тоді проживете, скільки Бог дасть!

— Ігорю Петровичу, а чому МРТ-дослідження відіграє таку велику роль у діагностиці пацієнта?

— На сьогоднішній день МРТ, за першою інтерпретацією, — це метод обстеження хворого, і друге — це виконання магнітно-резонансної томографії. Тобто ви заходите в апарат, що працює в автоматичному режимі, і він робить те, що закладено програмою. Та коли лікар знає проблеми пацієнта й обстежує його за допомогою МРТ, то можна побачити набагато більше, врахувавши скарги людини і звернувши увагу на проблемні ділянки. Тому найкращі апарати, які працюють в автоматичному режимі, можуть поступитися слабшим, якщо там людину дивитиметься лікар. Тож ми формально дивимося багато знімків, та коли йдеться про мікроскопічну патологію, або таку, яка нещодавно виникла і не є поширеною, то МРТ доводиться повторювати неодноразово. Нещодавно оперував з приводу грижі жінку, якій перед тим ми тричі робили МРТ й нічого не побачили, але за клінічною симптоматикою переконалися в потребі такого втручання. Тож для успішної допомоги пацієнту потрібен і очний добросовісний огляд лікаря, і проведене на достатньо якісному апараті МРТ; тоді це вже буде наближення до сучасної медицини XXI ст.

— Мені 24 роки, вже зо 2 місяці спина турбує, а днями, певно, було защемлення в грудному відділі. Після сеансу масажу спини стало краще, та біль лишився.

Алла. м. Київ.

— Я вже сьогодні казав, що пацієнтам до 30 років. можна призначати масаж, мануальну і фізіотерапію, санаторно-курортне лікування, — так ось це саме ваш випадок. Пройдіть курс масажу №10, а якщо десь за тиждень по тому не покращає, зверніться до нас.

— Маємо ось таке письмове запитання: «У нашої родички, яка в молодості, судячи з фото, вирізнялася чудовою фігурою, після 75 років виріс великий горб, який буквально зігнув її. Пригадую, нам, дітям, лячно було дивитися на її спину; навіть сон перетворився для жінки на муку. Її давно вже нема, та нас, нащадків, турбує, чому виникає така біда в літньому віці? І чи не загрожує це в майбутньому нам?»

— Припускаю, жінка могла мати в молодості невеликий сколіоз, який може прогресувати дуже повільно, наприклад, на 1 градус за рік. Але за 70 років це вже буде 70 градусів! По жіночій лінії ідіопатичний сколіоз справді може передаватися. Тож якщо в мами був сколіоз, вірогідно, виникне й у дочки. Але поки немає скарг, звертатися до лікарів немає потреби. Люди з таким захворюванням зазвичай приходять на прийом після 35 років, коли починають потерпати від болю, а в молодших його ще немає.

— Микола з Івано-Франківщини, займаюся художньою вишивкою, а при такій роботі доводиться сидіти й по 18 годин на добу, що впливає й на стан хребта. У листопаді прихопив поперек так, що встати не міг, та після кількох уколів диклофенаку трохи відпустило. Згодом почало тягти ногу, видно, було защемлення сідничного нерву, а після того, як його застудив, уже другий місяць потерпаю від болю. Звертався до вертебролога, який робить блокади; трохи полегшало, але… як далі бути?

— А МРТ вам робили?

— Я пенсіонер, таких коштів не маю.

— То приїжджайте до нашої Західноукраїнської філії у Стрий на Львівщину, я там консультуватиму незабаром, і ми вас обстежимо. Приймаємо пацієнтів у Стрийській центральній районній лікарні по вул. О.Басараб, 15. Тел. 0(67) 891-00-00.

— Підсумовуючи, можемо сказати, що тема нашої прямої лінії, як і очікували, справді актуальна для багатьох читачів газети. А якщо узагальнити, які проблеми хребта найбільше турбують людей поважного віку?

— Найперше — остеопороз. По-друге, сколіоз. По-третє, стеноз каналу хребта. Далі — спондилолістез. Також трапляються комбінації вказаних станів. Бувають випадки переломів хребта та пухлин хребта і спинного мозку. Усі ці проблеми разом складають близько 30 відсотків усієї нейрохірургії! І навіть прооперувавши, таких пацієнтів потрібно ще кілька разів консультувати.

— Такі проблеми — здебільшого наслідки травм чи захворювань?

— Гадаю, більшою мірою — це наслідок способу життя, що супроводжувався механічними перевантаженнями хребта.

— А чи можуть спричинити біль у спині запальні процеси?

— Вони характерно вражають суглоби. Та якщо в коліні один суглоб, у пальці — три, то в хребті, як найбільшому органі людського тіла, 122 суглоби! Тому будь-який запальний процес, що хоч трохи вражає суглоби, одразу ж викликає біль у спині, і причин тому може бути безліч. Так що питання допомоги пацієнтам із болем у спині наразі дуже актуальне.

— На завершення нашої прямої лінії, як і обіцяли додзвонювачам, давайте підкажемо читачам, де і як можна потрапити до вас на очну консультацію.

— Наразі приймаємо пацієнтів у консультативному кабінеті на 1 поверсі хірургічного корпусу №2 Київської обласної клінічної лікарні (метро «Лук’янівська», вул. Багговутівська, 1). Чергові нейрохірурги консультують без попереднього запису в порядку живої черги: пн-чт (8–15), пт (8–12). У цей самий час після огляду черговим лікарем приймаю пацієнтів так само в порядку живої черги. Тел. для загальних питань: 0(44) 592-68-78, 0(44) 592-90-79; для запису на консультацію: 0(68) 369-14-07. Нагадаю і свій тел.: 0(67) 444-20-33.

Принагідно хочу додати, що безкоштовні консультації, зокрема, надаємо: пацієнтам старше 70 років; людям з інвалідністю І групи; особам, раніше оперованим у нашій клініці; учасникам АТО (ООС) на сході України.

На прямій лінії чергувала Ольга ГОЙДЕНКО.