Цей торт не потрібно запікати в духовці! Десерт виходить неймовірно ніжним, трохи нагадує торт «Наполеон» з м’яких коржів. Спробуйте і переконайтеся самі!

МЛИНЦІ:

250 мл кефіру

250 мл води

140 г борошна

2 яйця

2 столові ложки олії

1,5 столові ложки цукру

0,5 чайної ложки солі

0,5 чайної ложки соди

дрібка ваніліну

ЗАВАРНИЙ КРЕМ:

250 мл молока

70 г цукру

2 жовтки

25 г борошна

дрібка ваніліну

50 г шоколаду (для присипки)

У мисці з’єднати кефір, яйця, цукор, ванілін і сіль. Перемішати вінчиком до однорідності. Всипати борошно. Перемішати до однорідності, щоб не було грудочок. Наприкінці, постійно помішуючи, влити в тісто окріп й одразу ж насипати соду. Добре розмішати. Потім налити олію, перемішати. Посмажити тонкі млинці на змащеній олією і розігрітій сковороді до рум’яності з обох боків. Виходить 16 штук діаметром 20 см.

Для крему жовтки розтерти з цукром і ваніліном. Всипати борошно. Добре перемішати. Молоко довести до кипіння. Додати жовткову масу. Перемішати. Варити (на невеликому вогні, постійно помішуючи) до загусання приблизно 2–3 хв. Крем охолодити. Перемастити млинці кремом, складаючи один на одного. Верхній млинець також змастити кремом. Притрусити тертим шоколадом. Поставити у холодильник на 2–3 год., щоб коржі просочилися.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.