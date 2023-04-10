В «Укрзалізниці» діятимуть нові умови:
- повернення повної вартості квитка та половини вартості плацкарти* можливе за 6 год. до відправлення поїзда (раніше було 9 год.);
- протягом години після відправлення поїзда можна повернути повну вартість квитка (раніше було 10 відсотків). Важливо: вартість плацкарти після відправлення не повертається;
- отримати гроші за квиток після відправлення поїзда можна лише в касі.
Довідково. Плацкарта (нім. Platz — «місце» + Karte — «квиток») — одна з частин проїзного документа (квитка), частина вартості проїзду, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого нумерованого місця у вагоні, може бути оформлена як разом із квитком, так і окремо, компенсує витрати на підготовку до рейсу та обслуговування вагона.
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