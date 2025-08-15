Українські спортсмени Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда вибороли бронзу у спортивній акробатиці на Всесвітніх іграх-2025.

Українці брали участь у змаганнях змішаних пар. Курашвілі та Галайда з четвертим результатом вийшли у фінал. У вирішальному виступі дует набрав самі бали, що у кваліфікації (18,900). Цього результату вистачило для бронзової медалі.

“Золото” у пари з Японії (20.150), “срібло” — у дуету з Азербайджану (19.750).

Україна виборола вже 35 медалей на Всесвітніх іграх-2025, серед яких 15 золотих.