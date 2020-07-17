Одна кропива сімох лікарів замінює — так говорили наші пращури, які знали про цілющі властивості цієї пекучої рослини. А ще ця диво-трава чудова зелена косметика.

МАСКА, ЩО ОМОЛОДЖУЄ



2 столові ложки свіжого листя кропиви залийте склянкою крутого окропу, настоюйте 30 хв. і процідіть. Настій рекомендується для протирання зрілої шкіри обличчя або компресу. Для цього марлеву серветку, складену в 2–3 шари, змочіть в настої і накладіть на лоб, щоки і підборіддя на 5–10 хв. Процедуру повторюйте 3–4 рази на тиждень. Компрес покращує кровообіг і колір, робить шкіру м’якою і еластичною.

Непогано зробити з настою і так званий «кропив’яний лід», розливши його в маленькі формочки і поклавши в морозилку. Такими кубиками протирайте обличчя для молодості шкіри.

ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ВОЛОССЯ



Якщо пасма стали тоненькими, а на гребінці залишається чимала кількість волосся, то цей чудовий народний засіб прийде вам на допомогу. Візьміть по жмені свіжого листя кропиви і лопуха. Залийте їх 1 л окропу. Дайте настоятися кілька годин, краще ніч. Вранці процідіть. 2 рази на тиждень втирайте настій у шкіру голови або ополіскуйте ним волосся після миття, не змиваючи. Робіть таку нескладну процедуру регулярно і незабаром помітите, що волосся перестало випадати.

ЯКЩО НОГИ ВТОМИЛИСЯ



3 столові ложки свіжої кропиви змішайте з 2 столовими ложками свіжого звіробою. Залийте траву 2 л окропу, настоюйте до отримання кімнатної температури. Перелийте настій в тазик і потримайте в ньому ноги 15–20 хв. Можна також ополоснути їм литки. Після ванночки промокніть ноги м’яким рушником. Змивати не треба.

Щоб уникнути алергічної реакції, перевірте спочатку настій на зап’ясті, оцінивши результат через 15–20 хв.

Порада: опіки кропивою болючі, але не небезпечні для життя, звичайно, якщо на неї немає алергії. Але саме відчуття свербіння, особливо якщо це дитина, вкрай неприємне, хоча проходить протягом декількох годин. Щоб швидше його усунути, промийте уражене місце холодною водою, так видалите залишки «голочок» кропиви зі шкіри.

Діана ШЕПЕЛЬ.