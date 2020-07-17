За статистикою, простатит діагностують приблизно у 80 відсотків чоловіків у віковій категорії від 20 до 50 років. Основна проблема запалення передміхурової залози в тому, що уражений орган погіршує основні фізіологічні та статеві функції чоловічого організму. Незалежно від форми, хворобу можна вилікувати. І що раніше ви звернетеся за фаховою допомогою, то успішнішим буде лікування.

ОСНОВНI ПРОЯВИ ХВОРОБИ

До найбільш поширених симптомів належать: печія і дискомфорт при сечовипусканні, болі в промежині, порушення ерекції, зниження потенції та супутні психологічні розлади. В медичній практиці виділяють гострий і хронічний простатит.

Гострий нерідко виникає раптово і супроводжується частими позивами в туалет (але у хворого немає відчуття полегшення через неповне спорожнення сечового міхура), підвищеною тривожністю та дратівливістю (як наслідок, може розвиватися гостра затримка сечовипускання), загальним нездужанням, слабкістю, можливо, підвищенням температури або головним болем. При цьому може бути каламутна сеча через наявність лейкоцитів.

Хронічний характеризується безсимптомним проявом і латентним (прихованим) розвитком, може виникати як наслідок гострого простатиту і як самостійне захворювання. За статистикою, воно переходить у цю форму в кожного другого чоловіка. При хронічному простатиті виникають слабкі та швидкоминучі болі в промежині та паху, зазвичай вранці з’являються регулярні виділення з сечовивідного каналу, а в сечі – білі пластівці, відбуваються зміни у статевому житті.

Симптоми, характерні для запалення передміхурової залози, чоловіки часто списують на втому. Особливо боляче б’ють по їхній самооцінці порушення статевих функцій. Відмова помічати цю проблему веде до ускладнення захворювання, його переходу в хронічну форму, яка важко піддається лікуванню. Ігнорування симптомів також може призвести до розвитку абсцесу передміхурової залози, запалення нирок, раку простати. Крім того, до вторинних ускладнень простатиту належать інфекції сечовивідних шляхів, проблеми з нирками, каміння в сечовому міхурі, а також інші неприємні та небезпечні наслідки. Тому своєчасне звернення до уролога – це гарантія повного виліковування.

ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ

1. Головною причиною є порушення циркуляції крові передміхурової залози та прилеглих тканин, що призводить до збільшення простати і запальних процесів. Першопричиною проблем із кровотоком може бути ожиріння, пасивний спосіб життя, шкідливі звички.

2. Спричинити простатит можуть інфекції та бактерії. Вони потрапляють в організм через такі захворювання, як трипер, уретрит, грип, туберкульоз. Уретрит найчастіше дає про себе знати в гострій формі. Запальні процеси в прямій кишці або сечовивідному каналі, венеричні захворювання і поширені хронічні хвороби (ангіна, тонзиліт, карієс) також можуть спровокувати захворювання передміхурової залози.

3. Механічні пошкодження органів і тканин малого таза порушують кровообіг, що провокує простатит.

4. Надмірно активне статеве життя може призвести до фізичного та морального виснаження, змін у гормональному фоні.

5. Проблеми зі стулом, запори, особ ливо хронічні, належать до факультативних причин. Вони можуть мати різне походження – неправильне харчування, стреси, гормональні збої.

6. Внаслідок нездорового способу життя знижується імунітет, і людина стає більш схильною до інфекційних захворювань, а її організм не може самостійно впоратися з бактеріями. Переохолодження також є спусковим гачком за наявності проблем зі здоров’ям.

НАСЛIДКИ ЗАПАЛЕННЯ СУМНI

Загальна картина гострого та хронічного простатиту однакова: через запалення передміхурової залози просвіт сечовивідного каналу стає вужчим. Процес сечовипускання стає складнішим, повільнішим, залишається постійне відчуття неповного випорожнення. Часто хворі скаржаться на неконтрольоване підтікання урини. При цьому запалення може негативно діяти на нервові закінчення, що прискорює позиви до туалету, особливо вночі, хоча виділяється невелика кількість сечі.

Саме так розвивається одна з найпоширеніших патологій, яка вимагає невідкладного візиту до уролога. Тому наполегливо рекомендується приходити на прийом не лише при появі вищевказаних симптомів, а й на профілактичні огляди. При простатиті легко пропустити момент переходу однієї стадії захворювання в іншу. Якщо вчасно почати лікування, можна уникнути суттєвих порушень статевих функцій. Адже запалення передміхурової залози провокує пригнічення потягу, ерекції, безпліддя, а патологічні зміни, наприклад, порушення відтоку сечі та склерозування стінок, можуть мати незворотні наслідки.

У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ЛIКУВАННЯ

Лікування простатиту залежить від першопричини, тому має бути комплексним. Його методика для кожного пацієнта є індивідуальною, і самодіагностика, як і самолікування, суворо заборонені. При обстеженні проводиться ультразвукова діагностика, яка дуже інформативна при простатиті. За наявності показань лікар може призначити й інші методи дослідження: цистоскопію, біопсію, додаткові аналізи.

Лікування гострої форми простатиту не важке. Зазвичай рекомендують приймати антибіотики, знеболювальні, нестероїдні протизапальні препарати, засоби для поліпшення циркуляції крові, а також радять дотримуватися постільного режиму. За такої форми захворювання робити масаж простати не можна.

Лікування хронічного простатиту засноване на прийомі нестероїдних протизапальних препаратів, засобів для нормалізації відтоку лімфи, імуномодуляторів, виконанні фізичних вправ для зміцнення м’язів. При проблемах з ерекцією призначають седативні засоби або антидепресанти. Може бути призначений масаж простати, який проводить уролог. Зазвичай потрібно кілька процедур.

Олександр ЧЕЛЕНЮК, уролог клініки «Медична допомога».