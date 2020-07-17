Булочки з дріжджового тіста з цибулевою начинкою зручно брати з собою в спекотну погоду на природу або в дорогу. Ви не будете боятися, що вони зіпсуються, як, наприклад, сир або ковбаса. Їх можна приготувати заздалегідь, навіть на наступний день вони залишаються м’якими. Різкого запаху цибулі не буде, оскільки вона попередньо обсмажується.

Тісто:

* 15 г свіжих дріжджів

* 600 г борошна

* 370 мл води

* 2 столові ложки олії (без запаху)

* 1,5 столові ложки цукру

* чайна ложка солі

Начинка:

* 2 середні цибулини

* дрібка солі

* олія

* чорний мелений перець

* яйце для змащення

Воду підігріти, щоб була теплою. Розвести в ній дріжджі і цукор. Всипати 100 г борошна, перемішати. Поставити опару до появи пінної шапочки на 20–25 хв. Додати сіль, всипати борошно, що залишилося. Перемішати, щоб більша частина борошна зволожилася і ввібрала рідину. Після цього ввести олію. Вимісити до гладкості. Тісто має бути м’яким, ніжним і трохи липнути до рук. Не варто забивати його борошном, бо на основі тугого тіста не вийде повітряна і пишна випічка. Округлити в кулю і покласти в миску, змащену невеликою кількістю олії, щоб не прилипало до посуду. Залишити на розстоювання приблизно на 40 хв. Після цього тісто обім’яти і знову поставити на розстоювання, щоб збільшилося в об’ємі в два рази. Для начинки цибулю дуже дрібно нарізати і обсмажити на олії до золотистого кольору. Посолити, поперчити. Дати охолонути.

Тісто розкачати в пласт товщиною 0,5 см. Рівномірно викласти начинку (багато олії, що залишилася при смаженні, не додавати, бо булочки не піднімуться). Згорнути в рулет. Нарізати на кружечки товщиною 3–4 см. Викласти їх на деко зрізом вгору на відстані один від одного. Залишити для підйому на 25 хв. Злегка змастити збитим яйцем. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хв.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.