На запитання журналістів українських ЗМІ та читачів газети «Порадниця» відповів заступник міністра соціальної політики України Віталій МУЗИЧЕНКО.

— Насамперед хочу подякувати засобам масової інформації за те, що продовжуєте інформувати читачів про зміни, інновації, які відбуваються в системі забезпечення соціальних гарантій. Отже, вже завершено нарахування за листопад, і нині триває процедура виплати субсидій та пільг зокрема у грошовій готівковій формі.

Яка процедура монетизації пільг для пільговиків?

На сьогодні платіжки, які отримують наші пільговики та одержувачі субсидій, надходять у повному обсязі щодо нарахованих та спожитих послуг. Відповідно суму пільг нараховують місцеві органи соціального захисту населення залежно від тієї інформації, яка міститься про пільговика в єдиному державному реєстрі одержувачів пільг, а також виходячи зі статусу пільговика та соціальних норм для надання пільг і житлових субсидій. Власне, у громадянина є два варіанти. Якщо громадянин звернувся до 15 жовтня до органу соцзахисту населення і надав виплатні реквізити, тобто вказав, що хоче отримувати через Укрпошту або вказав банківські рахунки, на які він бажає їх отримувати, то пільга надається у грошовій готівковій формі. Щодо пільговиків, від яких не надійшли заяви, було реалізовано безготівкову форму пільги. У такому разі відповідна інформація про нарахування суми передається державному Ощадному банку України, і він забезпечує оплату платежів, які находять від підприємств — надавачів послуг.

Пільговики, які надали інформацію про номери своїх мобільних телефонів, отримують за результатами такої роботі відповідні смс-повідомлення, в яких вказується розмір розрахованої та перерахованої в Ошадбанк пільги в грошах. В смс-повідомленнях інформується також про стан розрахунків із постачальниками послуг.

Чи можна змінити пільговикам форму отримання субсидій, якщо кошти не надходять до ОСББ?

В Україні багато постачальників комунальних послуг, об’єднань власників багатоповерхових будинків, житлових кооперативів. На жаль, частина з них невчасно або зовсім не передає відповідну інформацію до Ощадбанку для проведення взаєморозрахунків. Це означає, що кошти залишаються на індивідуальному обліковому записі пільговика і можуть бути не перераховані в подальшому до постачальника послуг. Це велика проблема. Тому Міністерство соцполітики ініціює внесення змін до порядку надання пільг у грошовій формі, щоб дати змогу пільговикам не тільки до 15 жовтня змінювати форму отримання субсидій (безготівкова або готівкова), а робити це в будь-який період опалювального сезону.

Тобто якщо постачальники послуг з якихось причин невчасно і неякісно виконують свої зобов’язання, пільговик може будь-коли змінити форму отримання субсидій. Зараз цей документ погоджується в центральних органах влади, і ми сподіваємося, що пільговики, які бажають перейти на готівкову форму, зможуть це зробити в будь-який момент.

Що робити, коли пільговик не отримав кошти за жовтень та листопад?

Треба розуміти, що монетизація пільг в Україні запроваджується вперше. На жаль, частина інформації, що міститься в державному реєстрі пільговиків, застаріла або не відповідає дійсності. Тому якщо пільговику не нараховано пільгу, необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання для уточнення інформації про себе та членів своєї родини, а також про перелік послуг, якими він користується. Це треба, щоб інформація була відкоригована в єдиному державному реєстрі. Тоді може бути донарахована відповідна сума, починаючи з жовтня цього року.

Тому звертаюся до всіх пільговиків: якщо у вас відсутня інформація у вигляді смс-повідомлень, повідомлень від органу соціального захисту населення, якщо ви не розумієте, чи нарахована відповідна пільга, вам необхідно звернутися за місцем проживання до органів соцзахисту.

Кому треба звернутися до відповідних органів для переоформлення субсидій?

Частині домогосподарств субсидії нараховуються автоматично, тобто ті, хто отримував субсидії в минулому опалювальному періоді, отримали її в травні, і їм було нараховано субсидію автоматично. Частина домогосподарств — це п’ять категорій, які мали звернутися повторно з заявами і деклараціями для уточнення інформації. У першу чергу це орендарі житла, домогосподарства, у складі яких є зареєстровані члени родини, котрі там фактично не проживають, і їм субсидія була призначена на підставі рішення комісій, домогосподарства, у складі яких є громадяни, в котрих відсутні доходи.

Коли можна звернутися по призначення субсидії, щоб отримувати її з початку опалювального сезону цього року?

Якщо звернення надходять протягом двох місяців з початку опалювального сезону, субсидію призначають з початку опалювального періоду. Якщо звернення надходить по закінченні двох місяців, то субсидію розрахують і призначать із місяця, в якому надійшло звернення. Тому я звертаюсь до тих, хто це ще не зробив, що є останній шанс оформити житлову субсидію з початку опалювального сезону, тобто жовтня поточного року. Потрібно невідкладно звернутися з заявою та декларацією про доходи для оформлення допомоги. А в разі звернення в січні субсидію призначать із січня на решту опалювального періоду.

Рішення про початок опалювального періоду приймає орган місцевого самоврядування або місцева державна адміністрація. Опалювальний сезон стартує, коли середньодобова температура зовнішнього середовища протягом трьох днів була нижча за 8 градусів.

У кожному районі чи місті дата початку опалювального сезону може різнитися. Тому треба дивитися, коли було прийнято відповідне рішення там, де ви живете. Із цієї дати й відраховують два місяці з початку опалювального сезону.

Спосіб отримання субсидії (готівкова чи безготівкова) ви обираєте самі. Готівкове відшкодування приходить разом із пенсією чи паралельно, безготівкове — адмініструється Ощадбанком і надходить відразу надавачу послуг.

Як діяти субсидіанту, який хоче дізнатися, чому призначений розмір субсидії менший порівняно з попередніми періодами та/або чому взагалі відмовлено у її призначенні?

Раджу звернутися письмово (направити листа, самостійно зареєструвати заяву — прим. ред.) до місцевого управління праці та соцзахисту населення. У зверненні потрібно зазначити, що ви бажаєте отримати письмове роз’яснення щодо порядку призначення субсидії, формули її нарахування та/або причин відмови з посиланням на нормативний документ, яким керувалися при відмові.

Закон України «Про звернення громадян» гарантує отримання відповіді на такий запит.

Чи повинні офіційно проінформувати про відмову в отриманні субсидії та вказати її причину, якщо, наприклад було подано неповний пакет документів?

Положенням про призначення субсидії передбачено, що заявник має 30 днів, щоб надати документи, яких не вистачає. Неповний пакет документів розгляду не підлягає. Якщо особа в зазначений термін не надала документи, то їх повертають. У разі надання повного пакету документів за результатами розгляду управління соцзахисту приймає два варіанти рішення: призначення або відмова. У разі призначення субсидії формується повідомлення із розмірами виплат, у разі відмови — повідомлення із зазначенням причини, яке надають заявнику. У разі незгоди з рішенням він має право його оскаржити.

На даний момент субсидії монетизовано. Коли припиняють виплату субсидії в разі якщо особа не вносить обов’язковий платіж?

При монетизації субсидії такого поняття, як обов’язковий платіж, немає. Тобто громадянин отримує певну суму, яку йому розраховано, загальний розмір субсидії, і має оплатити всі свої платіжки. Тож контролюється факт наявності заборгованості.

Сама ідея монетизації передбачає, що держава надає монетарну підтримку, а людина несе відповідальність за свої зобов’язання перед надавачами послуг.

Як бути з тим, що майже всі платіжки містять графу «Обов’язковий платіж»?

На сьогодні в Україні немає затвердженої форми платіжки. У даному випадку громадянин має звірити суму у платіжці до оплати з показниками лічильника. Якщо він згоден із сумою в платіжці, то оплачує її.

Чи зобов’язана людина повернути отримані кошти, якщо перевірка виявила, що вона не мала права на субсидію?

Після звірки інформації про одержувача субсидії надають рекомендації. Якщо буде доведено факт, що громадянин надав недостовірну інформацію і в результаті незаконно отримував кошти від держави, він зобов’язаний їх компенсувати.

Як особа може дізнатися, яку суму субсидії їй нараховано?

Якщо йдеться про готівкову форму, то особа:

а) бачить цю суму в повідомленні про призначення субсидії. Там зазначено інформацію про послугу і скільки коштів на неї надано;

б) фізично отримує ці кошти.

Чи інформують субсидіанта про зміну розміру субсидії? І чи вказують причину зміни?

Зміна розміру субсидії можлива, наприклад, якщо змінилися тарифи. Обов’язково орган праці та соцзахисту формує нове повідомлення і надсилає субсидіанту. Повідомлення має містити суму в розрізі видів послуг.

Які є способи подачі документів для оформлення субсидії?

Якщо громадянину необхідно — особисте спілкування і консультації з представником органу соціального захисту населення. Поштове відправлення — заповнити заяву, декларацію покласти в конверт і надіслати поштою до управління соцзахисту з підтвердженням доставки.

Можна використовувати електронну форму і подати документи, посвідчивши їх електронним підписом.

Сергій ЧЕРНЯВСЬКИЙ, Яна РОМАСЕНКО.