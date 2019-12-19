Є чотири основні чинники, які треба враховувати, ідучи по продукти, — розповідає менеджер із продажу продуктів харчування Наталія ЗАЙЧЕНКО. — Передусім це харчова цінність. Продукти з високою харчовою цінністю містять багато білків, мінералів, вітамінів. Зокрема це овочі, цільні злаки, нежирне м’ясо. До продуктів із низькою харчовою цінністю належать цукор, морозиво, торти, тістечка, пончики, пиріжки тощо. Раджу вибирати низькокалооійні продукти, щоб за святкові дні не додати собі зайвих кілограмів. Більш калорійні харчі доцільно вживати в будні, коли більше напружуємося фізично й розумово. Проте й ця їжа має бути корисною та якісною.

Купуючи продукти до святкового столу, уважно придивляйтеся до упаковки. На ній зазначено важливу інформацію, зокрема стосовно їх складу. Звертайте увагу на вміст жирів та вуглеводів. На вашому столі не повинно бути не лише на свято, а й упродовж усього року продуктів, що містять насичені або трансжири. Маркетологи підприємств, аби товар краще продавався, йдуть на різні хитрощі. Часто на етикетці великими літерами позначають корисні для організму людини речовини, що входять до складу продуктів, і малесенькими — ті, що шкодять. Приміром, горезвісні «єшки», до яких належать барвники, консерванти, антиокиснювачі, стабілізатори, емульгатори, поліпшувачі смаку й запаху, речовини, що зменшують піноутворення.

Як правило, на столі кожної господині є страви, приготовлені з використанням майонезів, кетчупів, соусів, до складу яких входить як загущувач модифікований крохмаль. Споживати їх бажано якомога менше. Не зловживайте й стравами із поліпшувачем смаку глутаматом натрію (Е621), від якого з часом виробляється харчова залежність.

Доволі часто привабливим зовнішнім виглядом виробники маскують погану якість товару. Щоб продати прострочений харч, його підфарбовують. Яскрава на вигляд ковбаса швидше за все виготовлена з несвіжого м’яса. Будьте обережні й із копченнями — їх, можливо, лише підфарбували коптильними розчинами, а не коптили.

Господині часто забувають перевірити дату виготовлення продуктів. Зазвичай скраю полиці стоїть товар, термін придатності якого закінчується найближчим часом. Купуючи щось про запас, не полінуйтеся зазирнути вглибину полиці, де продукти свіжіші. І не забувайте, що найкращі — маркіровані значком ДСТУ, тобто виготовлені за державним стандартом і класичною рецептурою.

Готувати страви потрібно зі свіжих м’яса та риби, а коли ж їх немає, то з охолоджених; а не заморожених. Купуючи консерви для салатів, звертайте увагу на їх складники. Приміром, до консервованого горошку мають входити зелений горошок, сіль, цукор, вода, оцет — і ніяких поліпшувачів смаку й аромату!

М’ясо треба брати цілим шматком, а не нарізане. Сир також просіть відрізати від цілої головки, не беріть нарізаний і запакований у целофан. Овочі та фрукти теж вибирайте самі, оцінюючи їх товарний вигляд.

Якщо хоч на мить засумніваєтеся в якості продуктів, не купуйте їх.