Розмір пенсії залежить від величини страхового стажу та заробітку, з якого сплачено ЄСВ.

Якщо стажу бракує, його можна докупити. Шляхом добровільної участі в системі загальнообов’язкового соціального страхування.

Щоб укласти договір, необхідно звернутися до податкового органу за місцем проживання та надати документи:

— заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або про одноразову сплату в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

— копію трудової книжки (за наявності);

— виписку із системи персоніфікованого обліку (ОК-5) (надають органи ПФУ);

— копію документа, який посвідчує особу.

Після перевірки викладених у заяві відомостей, у строк не пізніше, ніж 30 календарних днів із дня її отримання укладається договір за обраним видом.

При оформленні договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соцстрахування можна набувати необхідний страховий стаж — це страхування на майбутні періоди.

Укладаючи такий договір, ви зобов’язуєтесь щомісяця сплачувати внески, оскільки страховий стаж обчислюється в місяцях. Розміри платежів обумовлюються в договорі й визначаються вами самостійно, але при цьому їх величина повинна бути не менше 22 відсотків від мінімальної заробітної плати (мінімальний страховий внесок з 01.01.2020 — 1039,06 грн).

При укладанні договору на одноразову сплату можете сплатити єдиний внесок за попередні періоди, в яких не підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок (22 відсотки) на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2, з 1 січня поточного року мінімальний страховий внесок за один місяць для одноразової сплати за попередні періоди складає 2078,12 грн.

Громадяни самостійно визначають період, за який мають можливість сплатити страхові внески та укласти договір про добровільну участь.

Сплачувати єдиний внесок необхідно щомісяця до 20 числа у розмірі, встановленому в договорі про добровільну участь, а за попередні періоди — однією сумою протягом 10 календарних днів з дати підписання договору.