В УПЛ відбулося два цікавих матчі. «Динамо» грало на виїзді проти «Олександрії», а «Десна» приймала «Шахтар». Чернігівський клуб вже в середині першого тайму програвав 0:2. Спочатку забив Соломон. А вже за хвилину — Тете. Утім «Десна» руки не опустила — на 29-й хвилині Гітченко відіграв один м’яч.

На 60-й хвилині Майкон красивим ударом збільшив відрив у два м’ячі. Але вже за декілька хвилин Філіппов забив красень м’яч (2:3). Це 16-й гол форварда в цьому чемпіонаті. Але гірники вистояли, і наприкінці матчу Патрік поставив остаточну крапку в зустрічі — 2:4

«Олександрія» проти «Динамо» продемонструвала одну з найкращих ігор матчів у сезоні. Господарі активно атакували в першому таймі. Динамівці поступалися у контролі м’яча, який банально не тримався в їхніх ногах. Невпевнено грали кияни і в центрі оборони. Якийсь дискомфорт на полі відчував Сирота, якому вистачило 30 секунд, щоб заробити жовту картку, а пізніше й пенальті: Олександр збив у своєму штрафному Безбородька. Третьяков 11-метровий реалізував і вивів господарів уперед.

Допоміг вихід Вербіча: словенець одним із перших дотиків до м’яча створив гол. Після боротьби перед воротами Паньківа Беньямін швидше за всіх зорієнтувався і пробив із розвороту. Він же вивів динамівців уперед: після діагоналі на лівий фланг Караваєв прострелив, а Паньків не зміг винести м’яч подалі, а лише подарував його Вербічу. Однак це було не все. Наприкінці матчу Шабанов сфолив на Шасталі — ще одне пенальті. Третьяков знову влучно поклав смугастого в кут воріт — 2:2. Зазначимо, у цьому сезоні це вже сьомий 11-метровий удар у ворота «Динамо».

Тож за два тури до фінішу «Зоря» перебуває на другому місці, випереджаючи «Динамо» на один бал, а «Десну» — на два. Схоже, найцікавіше відбудеться в наступному турі (16 липня). Кияни вдома прийматимуть луганчан. Тому не пропустіть, адже буде цікаво!

«МІЛАН» НЕ ЗМІГ ПІДНЯТИСЬ В ЗОНУ ЛІГИ ЄВРОПИ

В Італії в центральному матчі туру зустрічались «Наполі» та «Мілан». Россонері забили першими (Ернандес), але неаполітанці не тільки зрівняли рахунок (Ді Лоренцо), а й вийшли вперед (Мертенс). Утім останнє слово було за «Міланом» — Кессі реалізував пенальті. Як наслідок, «Мілан» досі відстає на два очки від «Наполі», який посідає шосте місце.

«Аталанта» мала чудову нагоду піднятися на другу сходинку турнірної таблиці. Для цього їй потрібно було обіграти в Турині лідера Серії А, «Ювентус». І бергамаски були дуже близькі до цього! Гомес і Сапата удвох, перепасовуючись, пройшли всю оборону «Старої Синьйори», і Сапата ударом у дальній кут вивів команду вперед — 0:1! На другий тайм гравці вийшли куди більш зарядженими. У «Аталанти» довгий час нічого не виходило. Як результат, після прострілу з флангу м’яч влучив у руку де Рона. Пенальті потужним ударом у лівий кут реалізував Роналду — 1:1. Після цього «Аталанта» забігала: створила декілька небезпечних моментів. І це дало свої плоди — подвоїв рахунок у матчі Руслан Малиновський. На жаль, «Аталанті» не вдалося втримати перевагу. Під завісу матчу в її штрафній трапився ще один прикрий момент – м’яч, уже вилітаючи зі штрафної, знайшов руку Мур’єля. Роналду пробив так само сильно і в той самий кут — 2:2, і «Юве» з 76-ма очками продовжує залишатися на вершині турнірної таблиці. «Аталанта» набрала 67 балів і посідає третє місце.

СЕЛЕЗНЬОВ ВІДЗНАЧИВСЯ ДУБЛЕМ

Євген реалізував два пенальті в матчі його «Бурсаспора» з «Менеменспором». Однак це не допомогло команді українця перемогти — нічия 2:2 у підсумку. «Бурсаспор» наразі посідає п’яте місце, яке дає право зіграти в плей-офф за підвищення в класі.

Олександр СЕРГІЄНКО.