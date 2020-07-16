Які вареники в Україні! Прості, але неймовірні ласощі, що навіюють спогади про дитинство, рідний дім, про вишневий садочок… Тісто для цих вареників замішується на кефірі та соді, завдяки чому вони виходять пишними і дуже ніжними, а всередині — ароматна соковита начинка. Щоб вона залишилася всередині і нікуди не витекла, готувати будемо на пару.

Тісто:

* 330 мл кефіру

* 0,5 чайної ложки соди

* неповна чайна ложка солі

* 0,5 столової ложки цукру

* 450–500 г борошна

Начинка:

* 2 склянки вишень без кісточок

* 3 столові ложки цукру

* столова ложка манки або крохмалю

* вершкове масло і сметана (для подачі)

Вареники на такому тісті можна робити з будь-якою начинкою, наприклад, чорницею, чорною смородиною, з сиром або маком. Влити в миску кефір (можна кисляк), всипати сіль і цукор. Поступово додавати борошно, попередньо просіяне разом з содою (це одна з важливих тонкощів приготування: коли сода змішана з борошном, реакція гасіння, відповідальна за бульбашки і пишність, відбувається в самому тісті, так вареники вийдуть пухкими). Замісити тісто. Довго вимішувати не треба, готове тісто залишається трохи липким, але забивати його борошном не слід, щоб зберегти ніжність і пишність вареників. Зліпити його в кулю, викласти в пакет і відправити на 1 год. в холодильник. Для «пароварки» налити в широку каструлю води приблизно половину, прив’язати марлю в 2 шари, натягнувши її, щоб при кипінні вода її не торкалася, а тканина не провисала, інакше вареники будуть скочуватися до центру і злипатися. Вишню без кісточок засипати цукром, щоб пустила сік. Його потрібно злити в окремий посуд. Притрусити ягоди крохмалем або манкою — на смак це не вплине, зате зайвий сік при приготуванні вбереться і вареники не розклеяться. Розкачати тісто, не дуже тонко, приблизно 1 см завтовшки. Вирізати кружечки. На серединку кожного викладати по 3–4 ягоди і ретельно заліпити краї. Їх можна також заморозити, а потім перекласти в пакет і зберігати в морозилці. Коли вода в каструлі закипить, викладати на марлю кілька вареників, на відстані 3–4 см один від одного, бо в процесі приготування вони будуть збільшуватися. Накрити місткою кришкою — не плескатою, а такою, щоб був просторий «дах», можна накрити каструлею. Готувати вареники на пару приблизно 10–12 хв., при середньому кипінні води. Перевертати не треба. Перевірити готовність можна, діставши один вареник, коли помітно збільшаться, ставши пишними, як пиріжки, і розрізати, щоб подивитися, чи достатньо пропарилося тісто. Готові вареники акуратно знімати з марлі і викладати в миску, поливши розтопленим маслом. Добре б «скупати» вареники в сметані, тоді вони будуть ніжнішими.

Порада: з вишневого соку, що залишився, добре приготувати сироп або соус, який можна подати до готових вареників, злегка проваривши на вогні.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.