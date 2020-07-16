Поява плям на листі огірків, які спочатку мають жовтий відтінок, а потім набувають вигляду засохлих, може сигналізувати про те, що кущі уражені пероноспорозом (несправжньою борошнистою росою).

За сильного ураження плями можуть захопити всю поверхню листка, він засихає. З нижнього боку можна помітити наліт спороношення гриба. Захворювання уражує і пагони. Якщо вчасно не вжити заходів, посіви можуть загинути. Листя та пагони з ознаками несправжньої борошнистої роси видаляють і знищують, сильно уражені рослини видаляють повністю.

Розвитку хвороби сприяють такі фактори, як помірно тепла погода (16–18 градусів) і з підвищеною вологістю (понад 85 відсотків), краплі води на листі, часті тумани, рясна роса, тісна посадка, особливості сорту, велика кількість бур’янів, інфіковані рослинні рештки, різкі коливання температур. Саме тому хвороба може частіше проявлятись у другій половині літа, коли ночі стають холоднішими. За сприятливих для грибка умов він може знищити рослини буквально за кілька днів. Особливо часто несправжня борошниста роса зустрічається у теплицях, де для неї створюються максимально сприятливі умови.

Для ефективної боротьби з пероноспорозом важливо дотримуватись таких агротехнічних заходів: знищення рослинних залишків, глибоке осіннє перекопування ділянки (на 25–30 см), дотримання сівозміни. Так, огірки не можна висівати після гарбузових протягом 4–5 років. Якщо вирощувати їх на одному й тому ж місці протягом кількох років, у землі накопичуватимуться інфекції. Все це підвищуватиме ризик ураження пероноспорозом у майбутньому. Також для огірків важливе збалансоване мінеральне живлення, зокрема внесення фосфорно-калійних добрив. А ось азотні потрібно вносити з обережністю. Дуже важливо витримувати достатню відстань між рослинами, забезпечити їм хороше провітрювання, а також регулярно боротись із бур’янами. Відносно стійкими до пероноспорозу є сорти Фенікс, Далекосхідний, Гейм, Міг, гібриди Сквирський F1, Аіст F1, Самородок F1.

У боротьбі з хворобою хороший результат дають народні методи.

Так, ефективним є обприскування кущів молочною сироваткою, а також сумішшю знежиреного молока з йодом (10–12 крапель йоду та 1 л молока додати до 9 л води). Розповсюдженню хвороби перешкоджає також господарське мило (40 г розбавити у 10 л води). При обробках дуже важливо потрапляти розчином й на нижню частину листя.

Розчин соди: у 5 л гарячої води розчинити 25 г соди та 5 г мила. Коли охолоне, обробити огірки. Також обприскати верхній шар землі. Обробки проводять не рідше 2 разів на тиждень.

Ефективним є розчин марганцівки: 1–2 г на 10 л води. Основи стебел можна обпудрити попелом або його настоєм: півсклянки попелу залити 1 л окропу, настояти 2 доби, процідити та додати трохи мила. Обробити двічі з тижневим інтервалом.

За сильного ураження застосовують фунгіциди: Стробі, Акробат, Ридоміл Голд, Купроксат чи інші, але чітко згідно з інструкцією. Корисними також є обробки препаратами, що містять мідь, зокрема, 1-відсотковою бордоською рідиною. Для цього беруть по 100 г мідного купоросу та гашеного вапна і розмішують у 10 л води (обробляють не пізніше ніж за тиждень до збирання врожаю).

У теплиці важливо підтримувати оптимальну вологість, своєчасно провітрювати, не допускати надмірного зволоження, регулярно видаляти бур’яни та рослинні залишки. Після збирання плодів здійснюють дезінфекцію землі.

До записничка! Хворобу легше попередити, аніж боротися, коли вона вже у розпалі. Аби запобігти ураженню пероноспорозом, ще на етапі підготовки насіння його вимочують у 0,1-відсотковому розчині марганцівки або часнику (25 мг товчених зубків настояти в 100 мл води). Дуже добре вбиває збудників багатьох хвороб гаряча «ванна» для насіння – перед посівом його протягом 15 хв. витримують у термосі з водою температурою 45–50 градусів.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.